下周一轉涼 吳德榮：入秋最強冷空氣將抵達 低溫14度

中央氣象局表示，受到東北風影響，今明兩天今、明基隆北海岸、台灣東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北地區也有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨；今天東南部（含蘭嶼、綠島）沿海地區易有長浪發生；中部以北至桃園、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有８至９級強陣風，請民眾留意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，周四、五(4、5日)東北風逐漸轉東南風，氣溫逐日漸升、周五回暖。周四北部及東半部仍有局部短暫雨，中南部晴朗穩定；周五僅東半部有局部短暫降雨的機率，西半部晴朗穩定，北台白天高溫也將升至30度以上。

吳德榮說，周六(6日)鋒面接近，北部、東北部轉有局部陣雨，下週(7)日鋒面通過，苗栗以北、中部山區及東半部有局部雨；週六晚起氣溫逐漸下降，下週日持續下降，明顯轉涼。

吳德榮表示，下週一、二(8、9日)入秋最強冷空氣抵達(氣象局定義「冬季為12、1、2月」)，平地最低氣溫將降至14、15度左右，天氣轉冷。不過，此為第8、9天的模擬，應持續觀察模式對冷空氣的調整。

他說今天截至4時37分，平地最低氣溫為花蓮壽豐鄉的18.5度。其他地區平地低溫約在19度左右：北部(基隆七堵區)19.3度，中部(雲林虎尾鎮)18.8度，南部(台南後壁區)19.3度。今晨4時30分雷達回波合成圖顯示，降水回波大多在東部海面，北部也有一些零星微弱回波，累積雨量圖顯示，東半部及大台北東側有零星少量降雨。

吳德榮表示，今天受東北季風影響，東半部有局部短暫雨，大台北東側偶有零星短暫雨的機率，新竹以南晴朗穩定。各地早晚仍偏涼，白天北台舒適，中南部微熱、日夜溫差大。今天各地區氣溫：北部19至27度，中部19至32度；南部20至32度，東部19至30度。明日、週三(2、3日)仍受東北季風影響，北部及東半部有局部短暫雨，中南部晴朗穩定。冷空氣微幅減弱，早晚仍偏涼，各地區平地最低氣溫約在19至21度。