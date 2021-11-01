聽新聞
test
0:00 / 0:00

仕高利達全面換新裝 登錄發票週週抽Apple iPad Air

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
不僅推出全新包裝，今年也以「仕高利達 LEAD挺好玩」週週抽活動回饋消費者。圖／英商帝仕德提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
不僅推出全新包裝，今年也以「仕高利達 LEAD挺好玩」週週抽活動回饋消費者。圖／英商帝仕德提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

源自蘇格蘭的威士忌品牌仕高利達（SCOTTISH LEADER），以簡約有活力的全新包裝強勢亮相，並以「仕高利達 LEAD挺好玩」週週抽活動回饋消費者。即日起至2022年2月8日止，凡於指定通路購買仕高利達蘇格蘭威士忌，並於活動官網完成發票登錄，即可參加抽獎活動及累積兌換資格；不僅每週都有抽中iPad Air的機會，滿額5,999元則可直接兌換品牌限量黑白打麻將組，不限登錄次數，發票登錄次數越多，中獎機會越高。

仕高利達產自蘇格蘭高地的心臟地帶，為民族英雄威廉．華勒士（William Wallace）率領蘇格蘭人爭取自由的古戰場；延續此獨立堅忍意志，仕高利達首席釀酒團隊嚴格控管酒質的穩定性，以獨到品味確保每款仕高利達都極具特色。

此次仕高利達為12年、金雪莉、金牌、精選與經典蘇格蘭威士忌5款熱門酒款打造新包裝，保留其具標誌性的俐落瓶身，首席釀酒師烙下簽名為優質品質認證，瓶標與外盒的金屬光澤，傳遞低調奢華質感，強化品牌意象同時彰顯經典時尚。5種酒款有著截然不同的顏色，各代表著不同的精神與風味，透過簡約俐落的當代色彩美學設計，展現仕高利達開啟全新視野的無窮潛力。

仕高利達全新包裝亮相，瓶標與外盒的金屬光澤，傳遞低調奢華質感。圖／英商帝仕德提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
仕高利達全新包裝亮相，瓶標與外盒的金屬光澤，傳遞低調奢華質感。圖／英商帝仕德提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「仕高利達 LEAD挺好玩」登錄發票週週抽iPad Air，滿額再送限量麻將組。圖／英商帝仕德提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「仕高利達 LEAD挺好玩」登錄發票週週抽iPad Air，滿額再送限量麻將組。圖／英商帝仕德提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

蘇格蘭 品牌 發票

延伸閱讀

勇奪金牌！馬諦氏21年獲英國IWSC調和式蘇格蘭威士忌總冠軍

有照片為證 臉書正計劃推出智慧表 挑戰Apple Watch

蘋果擴大串流音樂服務發展 Apple Music登上PS5

PS5主機也能聽Apple Music 邊玩遊戲邊聽音樂還可看MV

相關新聞

因應健保財務缺口 5大醫院團體聯手自救

長期以來，健保財務壓力轉嫁到醫療院所，全國五大醫院團體（台灣醫院協會、私立醫院協會、醫學中心協會、區域醫院協會、社區醫院...

救健保 陳時中重提部分負擔改革

全國五大醫院團體日前拜會衛生福利部部長陳時中，宣示不衝量、展現支持健保財務永續的決心，而陳時中也重申，將在不影響弱勢就醫...

嘉明湖嚴重汙染 水鹿每天喝塑膠微粒

環團與學界首度合作研究微塑膠對野生動物影響，發現塑膠危害已從海洋擴散至高山，根據水源樣本檢測，嘉明湖微塑膠平均檢出率為百...

泌乳師素質不一 產婦又愛又怕

新手媽媽常遇「塞奶」、「石頭奶」無法順利哺餵母奶，求助衛生所、醫院或透過電話衛教，幫助相當有限，民間「泌乳師」行業孕育而...

一張圖看天氣！下周兩階段變化 這天鋒面襲台將變天

中央氣象局預報，未來一周天氣將有兩段式變化，前半周東北風影響，天氣涼爽舒適，基隆北海岸、東半部、大台北偶有降雨，中南部日...

仕高利達全面換新裝 登錄發票週週抽Apple iPad Air

源自蘇格蘭的威士忌品牌仕高利達（SCOTTISH LEADER），以簡約有活力的全新包裝強勢亮相，並以「仕高利達 LEA...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。