仕高利達全面換新裝 登錄發票週週抽Apple iPad Air

源自蘇格蘭的威士忌品牌仕高利達（SCOTTISH LEADER），以簡約有活力的全新包裝強勢亮相，並以「仕高利達 LEAD挺好玩」週週抽活動回饋消費者。即日起至2022年2月8日止，凡於指定通路購買仕高利達蘇格蘭威士忌，並於活動官網完成發票登錄，即可參加抽獎活動及累積兌換資格；不僅每週都有抽中iPad Air的機會，滿額5,999元則可直接兌換品牌限量黑白打麻將組，不限登錄次數，發票登錄次數越多，中獎機會越高。

仕高利達產自蘇格蘭高地的心臟地帶，為民族英雄威廉．華勒士（William Wallace）率領蘇格蘭人爭取自由的古戰場；延續此獨立堅忍意志，仕高利達首席釀酒團隊嚴格控管酒質的穩定性，以獨到品味確保每款仕高利達都極具特色。