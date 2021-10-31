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陳時中重提部分負擔改革 楊志良：及早社會溝通是好事

聯合報 / 記者邱宜君楊雅棠／台北即時報導
面對健保財務壓力長期轉嫁到醫療院所，全國五大醫院團體首度籌組「健保財務缺口因應工作小組」。本報資料照片
面對健保財務壓力長期轉嫁到醫療院所，全國五大醫院團體首度籌組「健保財務缺口因應工作小組」。本報資料照片

面對健保財務壓力長期轉嫁到醫療院所，全國五大醫院團體（台灣醫院協會、私立醫院協會、醫學中心協會、區域醫院協會、社區醫院協會）決定自救，首度籌組「健保財務缺口因應工作小組」，並於10月27日向衛福部陳情。據悉，部長陳時中當天重申「部分負擔」改革方向不變，召集人謝文輝則表示，醫院有共識「不衝量」，將婉拒民眾逛醫院重複拿藥或檢查。

今年初陳時中曾提到，部分負擔改革將以「小幅調升」及「有助分級醫療」為兩大主軸，並未證實外傳將取消免收的對象及調漲金額。這次面對醫界拜會，陳時中雖三緘其口，卻是今年下半年首度重提此事。對此，前衛生署署長楊志良建議，公投大選在即，健保改革應及早開始社會溝通，才有希望成功。

楊志良分析，健保改革的方法很多，沒有一個方法可以一次解決問題，必須從多面向去努力。調漲部分負擔會有短期效果，但有錢人還是無所謂，所以長遠來說，必須改變健保支付方法，例如論病計酬、論品質計酬，甚至納入預防醫學的概念。

楊志良表示，面對今年底四大公投、明年縣市首長選舉，健保改革涉及許多妥協，時機難拿捏，但仍要及早開始社會溝通，才有希望得到民眾支持。不過，台灣現面臨嚴重人口老化、不婚不生、精神疾患盛行，國家照顧責任變重，這已不是衛福部或健保就能解決。

台灣健康經濟學會理事長連賢明表示，去年底、今年初時曾討論過要調漲醫學中心和區域醫院的部分負擔，但因為疫情又停下來。據了解，醫界希望能將現行定額制的部分負擔方式改為比例制；另外也有討論定額定律的混合制，以及依據所得收取部分負擔的方式。

不過連賢明表示，雖然文獻顯示，部分負擔確實可以適度減少降低醫療費用成長以及抑制浪費，但只是輔助效果，只能解決部分問題，確切效果仍須視實施的方案精算結果而定。

台灣社區醫院協會理事長朱益宏表示，醫療費用成長費用趕不上總額，造成點值持續下降。在總額有限之下，為了讓點值逐漸回到一點一元，醫院將逐漸減少夜診、假日門診，如此也有助落實分級醫療。

敏盛醫療體系執行長楊弘仁觀察，疫情逐漸改變民眾就醫行為，逛醫院情況明顯減少，門診量大致降兩成，醫療品質和點值都變好。他支持院協訴求，認同不應再追求以前那種門庭若市的狀況。

健保 楊志良 陳時中

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