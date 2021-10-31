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一張圖看天氣！下周兩階段變化 這天鋒面襲台將變天
中央氣象局預報，未來一周天氣將有兩段式變化，前半周東北風影響，天氣涼爽舒適，基隆北海岸、東半部、大台北偶有降雨，中南部日夜溫差大；後半周大陸冷高壓東移，轉為偏東南風環境，氣溫略為回升，整體而言各地深夜、清晨易涼，白天舒適、中南部溫暖。
氣象局表示，目前預期台灣北方海面將有冷暖空氣交會的鋒面形成，下周日前後中部以北降雨機率可能因此提高，但仍需視鋒面實際距離、通過時機而變化。
未來一周天氣，氣象局表示，周三以前受東北風影響，基隆北海岸、東半部、大台北山區有局部短暫雨，大台北平地零星降雨，北部周三也可能零星降雨；其他地區多雲到晴，山區午後零星短暫陣雨，迎風面北部、東北部氣溫涼爽舒適，中南部日夜溫差大。
周四以後風場漸轉為偏東南風，北方鋒面逐漸形成，東半部、恆春半島、北部有局部降雨其他地區，天氣和前半周類似，北台灣氣溫稍回升。到了周日，北部、東半部降雨機率較高，其他降雨區域視鋒面接近程度而定。
氣象局提醒，東北風使沿海、外島區域，風強浪大，海邊活動請注意安全。由於天氣轉涼，將威脅體溫調節能力較弱族群，年長者 、嬰幼兒應多注意保暖。
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