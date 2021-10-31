「2021台灣全球健康福祉論壇」登場 台灣分享疫調經驗

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，台灣靠著快速疫調、匡列接觸者，迅速防堵疫情，疾管署防疫醫師蘇家彬今天在台灣全球健康福祉論壇中，分享台灣疫調實務經驗。

衛生福利部與外交部共同舉辦為期2天的「2021台灣全球健康福祉論壇」今天登場，邀請來自歐洲、美國、澳洲、日本等10國共28名國外專家擔任講者，主題包括COVID-19疫情下結合數位科技與精準防疫、疫情下的貧窮議題及因應等。

台灣在COVID-19疫情期間，因快速疫調、匡列接觸者，每每遇上疫情時，總能迅速因應防堵，避免進一步擴散。

衛福部疾病管制署防疫醫師蘇家彬針對台灣如何疫調、匡列接觸者專題演講，他表示，由於COVID-19個案於發病前可能就具傳染力，因此除了追蹤確診前2週的接觸者外，也須特別追蹤發病前3天的密切接觸者，進行居家隔離，一旦出現症狀就立刻採檢。

然而，今年5月國內突然爆發多起本土疫情，不僅感染源不明，甚至出現醫院、養護機構、職場群聚感染，蘇家彬說，當時醫療、檢驗、隔離量能相當緊繃，只好將輕症及無症狀患者送到旅館或檢疫所，醫院主要收治重症患者。

蘇家彬指出，另因疫調量能已不足以因應這麼多確診個案，因此只好請部分確診者自行通知密切接觸者；據統計，疫情嚴峻期間有超過8萬名密切接觸者遭隔離，其中約5%後來確診。

即便如此，疫調仍是防疫重要里程碑，蘇家彬說，疫情發生之初，宜蘭遊藝場一名工作人員確診，疫調共找出35名家人、同事、常客等密切接觸者，立刻居家隔離並採檢，其中就有5人確診，後來也動員警方調閱監視錄影器並發布簡訊，提供公費PCR採檢等，短短2週確診個案數就直線下降，凸顯其重要性。

因應疫情延燒，各國紛紛結合數位追蹤措施，希望第一時間掌握密切接觸者，台灣推出「台灣社交距離APP」，但據多國經驗，數位追蹤雖然對於疫調有所幫助，卻也面臨隱私權等挑戰。

台灣大學公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所教授林先和說，英國2020年早在第4季就啟用數位追蹤APP，全國約28%人口使用，啟用3個月內共有170萬人接到接觸確診者的警訊，經分析，每名確診個案平均接觸4.2人，接到警訊者採檢陽性率約6%，和傳統追蹤方式成效相當

林先和說，進一步分析，使用APP比率較高的行政區，通報感染件數也較少，預計避免60萬人遭感染。

不過，林先和指出，數位追蹤涉及隱私權，考驗著民眾對國家的信任程度，也影響數位追蹤效果，顯示接觸者數位追蹤並非疫調萬靈丹，還須搭配其他措施才能達到防疫效果。