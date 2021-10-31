高流中心開幕 蔡英文總統寄望新創作

「希望這個可以容納5000人的展演場，可以讓我們的年輕人站往腳步，向國際舞台邁進。」蔡英文總統31日南下到高雄海洋文化及流行音樂中心開幕典禮，在超大的舞台上致詞。她認為台灣音樂創作能量豐沛，而民主自由是創作的沃土，建造好的舞台，將更能孕育優秀人才。

港灣欣賞音樂

高雄海洋文化及流行音樂中心(簡稱高流中心)，歷經長達12年籌建完工，31日下午2點開幕，儀式由黃子佼擔綱主持，蔡總統與文化部長李永得、高雄市長陳其邁共同剪綵，儀式一開始，啟動聲光效果十足的電子雷射、由小提琴及鋼琴等共同合奏壯闊音樂，結合5G科技音效，頓時璀燦光華、炫目耀眼、精采奪目。

蔡總統說：「這座設計獨特的表演場，早已成為高雄地標，上次雙十國慶的煙火秀，大家已經看到港灣建築在夜晚的魅力。以後台灣藝術家可以站上一流的舞台，民眾也可以在舒適的場地體驗音樂表演之美，未來在海景第一排欣賞音樂，將是南台灣的日常。現在正值疫情趨緩，是來流行音樂中心觀看表演的好時機。」

兩任總統支持

文化部長李永得上台對前總統馬英九和前行政院長吳敦義表示感謝，因為當時他們同意花52億元建造高流中心，更要感謝當時的立委管碧玲及陳其邁為整個計畫奔走護持；接著中途經費花完，更感謝蔡英文總統同意再撥17億元、高雄市政府出資2億元，才能建造出今天的格局。今年菁英獎和明年金曲獎都會在此舉辦。

高雄市長陳其邁表示，高雄一直在轉型，雖不易仍繼續期許，未來高雄可以成為音樂、流行、觀光、休閒旅遊的重地，希望南部子弟透過國際化舞台，與世界接軌。

開幕表演精彩

接著結合科技與流行音樂的「高雄輕軌少女隊」視訊演出，展現高雄熱情文化，當少女們從科技聲光輕軌車走出來，現場一陣驚喜歡呼。此外由「魚丁糸」可田、林逸欣、純粹人聲組成限定組合獻聲，文夏四姊妹、朱海君、琳誼、許富凱與旺福樂團輪番開唱，現場充滿熱鬧氣氛。

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