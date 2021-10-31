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北捷自動販賣機口罩比市價貴2倍 將協調廠商降價供應

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北捷在6個捷運站設置口罩販賣機，提供民眾應急需求。圖／北捷提供
北捷在6個捷運站設置口罩販賣機，提供民眾應急需求。圖／北捷提供

新冠肺炎疫情下，台北捷運去年8月起在部分車站設置口罩販賣機，方便有需求的民眾購賣，但北市議員戴錫欽指出，口罩販賣機的口罩一片10元，遠高於市價，累積營業額約78萬，質疑是「低價高賣」，北捷表示單片包裝導價格才較高，未來將協調販售盒裝口罩，單價約3至4元。

戴錫欽接獲陳情指出，日前有民眾在捷運市政府站準備搭車時，不小心把口罩弄丟，由於未戴口罩不得搭乘捷運，民眾緊急先用衣物摀著口鼻，快速在口罩販售機購買口罩，卻發現販售機的口罩一片竟要價10元。

戴錫欽表示，調閱資料發現，台北捷運公司與口罩販賣機業者「萬洲通國際企業」的契約中有規定，「口罩價格應符合市場行情」，但如今市面上口罩價格僅約5元，捷運公司卻未責成業業調價價格。

根據資料顯示，目前「萬洲通國際企業」在北捷6個捷運站內設置口罩販售機，包含台北車站、市政府站、中山站、忠孝新生站、南京復興站、古亭站，這6站每月租金6000元。

去年8月至今年9月止，業者月租金8萬4000元，14月來該企業賣出的口罩數約7萬8000片，以每片10元計算，營業額總計約78萬。

「合理嗎？」戴錫欽表示，業者14月來給北捷8.4萬元租金，營業額卻高達78萬元，就算扣掉租金、成本仍大賺，質疑業者低價高賣，要求北捷應重新檢討口罩販賣機的價格，避免消費者成盤子冤大頭。

北捷表示，目前北市聯合醫院等各大醫院，單次購買口罩價格均為10元，廠商訂價與市場行情相當；由於口罩販售機是「單片包裝銷售」導致單價較高，未來將協調廠商另提供50入盒裝口罩，每片單價約3至4元，提供民眾更多選擇。

另有民眾表示，捷運站口罩圖案多樣，加上應急使用，雖一片10元但仍可接受，北捷則補充，疫情初期，對未戴口罩民眾會進行宣導，站務人員也會提供非醫療級紙口罩應急，但目前戴口罩已成全民運動，會請民眾到超商或販賣機購買。

民眾反應捷運站口罩販賣機的口罩一片10元，價格遠高於市價。記者胡瑞玲／攝影
民眾反應捷運站口罩販賣機的口罩一片10元，價格遠高於市價。記者胡瑞玲／攝影

口罩 北捷 捷運 戴錫欽 新冠肺炎

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