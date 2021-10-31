快訊

馬英九：封存核四就是為了未來可以啟封 現在是時候了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿里山眠月線危機四伏 達人提醒事前務必備足功課

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義阿里山森林鐵路眠月支線因獨特風景地貌，近年成熱門登山景點，但本月25日卻發生山友墜谷意外。記者莊祖銘／翻攝
嘉義阿里山森林鐵路眠月支線因獨特風景地貌，近年成熱門登山景點，但本月25日卻發生山友墜谷意外。記者莊祖銘／翻攝

嘉義阿里山森林鐵路眠月支線是許多登山客必訪聖地，但近日卻發生有山友因禮讓他人不慎失足墜谷意外，阿里山攝影達人黃源明分享，入山前必須先做足準備，嘉義林管處統計眠月線去年發生3起山難意外，目前也研擬沿途設告示牌，提醒遊客行經鐵橋時勿交會。

42歲鄭姓男子本月25日與2名友人前往眠月線探勘時，行經17號橋上，發現對向有其他遊客，便退到一旁欲禮讓他人先行，不料卻摔落橋下，頭部重創導致內出血，送醫不治。

常深入阿里山探索美景的攝影達人黃源明提醒，眠月線共12座隧道、24座橋梁和1處明隧道大崩壁，單程9.62公里，進入時必備頭燈和岩盔等安全裝備，且阿里山午後常起霧，步道容易濕滑，眠月線雖鋪設木板但沒有護欄，建議雨季期間不要冒險。

眠月線屬於舊鐵路，只有前段塔山步道會有上下坡起伏，過了登山口就可以轉鐵路前行，黃源明建議經過塔山站月台後，選擇較有特色的隧道和橋梁體驗就好，大概在一葉蘭自然保留區到眠月廢棄檢查哨間，即可準備回程。

隧道是眠月線重要特色，但黃源明也建議帶頭燈，保持雙手可以操作其他物品，頭燈需用全新電池並預先測試；行經明隧道大崩壁常有土石掉落勿逗留圍觀，另外也要隨時注意團員狀況，身體不適應立即撤離。

嘉義林管處表示，眠月線近年吸引許多登山客造訪，但事前須向台灣一葉蘭自然保留區申請核准才能進入，每天上限500人；眠月線去年共發生3起登山意外，造成1死2傷，林管處呼籲山友行經鐵橋時，必須保持單向通行，不可在中途交會，避免發生危險，目前也研議在沿途設置告示牌，提醒遊客注意安全。

嘉義阿里山森林鐵路眠月支線因獨特風景地貌，近年成熱門登山景點，但本月25日卻發生山友墜谷意外。記者莊祖銘／翻攝
嘉義阿里山森林鐵路眠月支線因獨特風景地貌，近年成熱門登山景點，但本月25日卻發生山友墜谷意外。記者莊祖銘／翻攝
嘉義阿里山森林鐵路眠月支線因獨特風景地貌，近年成熱門登山景點，但本月25日卻發生山友墜谷意外。記者莊祖銘／翻攝
嘉義阿里山森林鐵路眠月支線因獨特風景地貌，近年成熱門登山景點，但本月25日卻發生山友墜谷意外。記者莊祖銘／翻攝

眠月線 阿里山 嘉義

延伸閱讀

阿里山眠月線探勘 領隊鐵橋上「禮讓他人」卻墜谷身亡

登山客阿里山眠月線失足墜6公尺深谷 救起時無生命徵象送醫

阿里山眠月線 1男性登山客跌落橋下無生命跡象

眠月線17號橋登山客失足墜6米深谷 警消林務局急搜救

相關新聞

阿里山眠月線危機四伏 達人提醒事前務必備足功課

嘉義阿里山森林鐵路眠月支線是許多登山客必訪聖地，但近日卻發生有山友因禮讓他人不慎失足墜谷意外，阿里山攝影達人黃源明分享，...

用小拇指支撐、躺著滑手機 外國專家：造成神經壓迫、疼痛

現代人「機不離手」，一天使用手機的時間長達六至八小時，但滑手機的錯誤手勢可能會導致神經壓迫，嚴重更會引起頸部神經疼痛。外國專家表示，如果平常躺著滑手機，或用「小拇指」支撐手機重量，會加重對手腕、手臂以及頸部的負擔。

嘉明湖水源檢出微塑膠 汙染台灣水鹿棲地

環團與學界合作研究微塑膠對野生動物影響，發現塑膠危害已從海洋擴散至陸地，根據水源樣本檢測，台灣水鹿飲水來源之一的嘉明湖微...

今起4天東雨西晴 氣象局：下周日又有鋒面接近將變天

中央氣象局表示，今天開始到周三都受東北風影響，以東半部下雨、西半部穩定的天氣型態為主，周四氣溫稍微回升，但等到下周日又要...

下風處易累積汙染物 高屏空品今起四天「亮橘燈」

環保署表示，今天環境風場為東北風，雲嘉南以北位於迎風面擴散條件較佳，高屏位於下風處較易累積汙染物，光化作用易致午後臭氧濃...

草東鼓手疑因寵物發生憾事 醫師：可撥專線求協助

知名樂團草東沒有派對鼓手蔡憶凡（凡凡）昨被發現於中正區某家防疫旅館自縊身亡，得年26歲。因她生前在IG最後發文提到生重病...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。