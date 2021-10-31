阿里山眠月線危機四伏 達人提醒事前務必備足功課

嘉義阿里山森林鐵路眠月支線是許多登山客必訪聖地，但近日卻發生有山友因禮讓他人不慎失足墜谷意外，阿里山攝影達人黃源明分享，入山前必須先做足準備，嘉義林管處統計眠月線去年發生3起山難意外，目前也研擬沿途設告示牌，提醒遊客行經鐵橋時勿交會。

42歲鄭姓男子本月25日與2名友人前往眠月線探勘時，行經17號橋上，發現對向有其他遊客，便退到一旁欲禮讓他人先行，不料卻摔落橋下，頭部重創導致內出血，送醫不治。

常深入阿里山探索美景的攝影達人黃源明提醒，眠月線共12座隧道、24座橋梁和1處明隧道大崩壁，單程9.62公里，進入時必備頭燈和岩盔等安全裝備，且阿里山午後常起霧，步道容易濕滑，眠月線雖鋪設木板但沒有護欄，建議雨季期間不要冒險。

眠月線屬於舊鐵路，只有前段塔山步道會有上下坡起伏，過了登山口就可以轉鐵路前行，黃源明建議經過塔山站月台後，選擇較有特色的隧道和橋梁體驗就好，大概在一葉蘭自然保留區到眠月廢棄檢查哨間，即可準備回程。

隧道是眠月線重要特色，但黃源明也建議帶頭燈，保持雙手可以操作其他物品，頭燈需用全新電池並預先測試；行經明隧道大崩壁常有土石掉落勿逗留圍觀，另外也要隨時注意團員狀況，身體不適應立即撤離。