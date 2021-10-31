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草東鼓手疑因寵物發生憾事 醫師：可撥專線求協助

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
獨立樂團「草東沒有派對」鼓手蔡憶凡（左二）傳出憾事。本報資料照片
獨立樂團「草東沒有派對」鼓手蔡憶凡（左二）傳出憾事。本報資料照片

知名樂團草東沒有派對鼓手蔡憶凡（凡凡）昨被發現於中正區某家防疫旅館自縊身亡，得年26歲。因她生前在IG最後發文提到生重病的愛犬，被懷疑是因此影響情緒。因寵物重病或是離世可能引起哀慟反應造成無助無望感，開業精神科醫師楊聰財表示，若「睡不好、吃不好、對事物提不起勁」的狀況持續兩周，就應尋求專業醫療團隊的協助。

凡凡日前曾在私人IG發文，談到從小陪伴她長大的14歲愛犬「土豆」生重病，可能隨時會離世，卻因在防疫旅館無法陪牠，感到自責；外界也直指這可能是凡凡輕生的原因。

不過，楊聰財表示，自殺並非單一原因造成，包含生理、心理和環境因素等很多事件造成，而親愛的家人或是寵物離世，這種生命中失落的經驗、分離的痛苦，引發哀慟反應。

哀慟反應會因個人差異表現出不同的身心反應，一般常見的反應包括情感麻木、難過哭泣、沒有食慾、睡眠障礙、產生退縮行為和罪惡感等等。

他說，若出現哀慟反應，通常其他親友如能在身邊多陪伴、傾聽，一起出去走走等轉移注意，大多能順利度過。但有些人表現出病態、不正常的哀慟反應，可能會併發憂鬱症，因此自我覺察非常重要。

楊聰財表示，可觀察自己是否「能睡、能吃、能動、能笑」，若是不容易入睡、睡了之後容易醒來，食慾不振或是暴飲暴食，對任何事都提不起勁，就必須有所警覺可能陷入憂鬱；若是相關症狀持續兩周以上，就要尋求專業協助，進行心理諮商或搭配藥物方式改善。

不過，像是凡凡必須隔離在防疫旅館14天，該如何尋求協助？楊聰財則表示，可適當使用1925或是張老師專線等資源，不僅有專業人員可以對話、傾聽，給予支持關懷，若專線人員察覺狀況不佳，也會是時協助轉介到醫療院所。

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防疫旅館 憂鬱症 寵物

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