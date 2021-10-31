天涼芭樂慢熟上市更少 7天內價格漲三成

今年8月上旬大雨嚴重損害農作物，也造成彰化縣社頭鄉芭樂減產六成多，隨著天氣轉爽，芭樂成熟度變慢，產期拉長，產量減少，產地批發價來到每台斤35至38元，比去年同期多一倍，預期12月之前還有上漲空間。

彰化縣芭樂種植面積1239公頃，總產量約3萬4000多公噸，全台第一，溪州鄉種植560公頃，面積最大，社頭鄉250公頃居次，社頭鄉公所設置「芭樂市」，鄰近鄉鎮農民把芭樂運到芭樂市拍賣，提高社頭芭樂知名度，甚至代表彰化縣成為特色農產品。

社頭鄉農會今天舉辦特產芭樂和龍眼乾評鑑，上午芭樂評鑑，今年75組報名，評審團陣容浩大，鄉農會請到台中區農業改良場前任和現任主任、去年社頭鄉芭樂評鑑第一和第二名的農民及水果專家，觀看芭樂形狀、品嘗芭樂果實，從外觀、質地、風味、糖度、重量給分數，第一名錦旗被芭樂競賽常勝軍蕭振清帶回。

評審之一的屏科大熱帶農業暨國際合作研究所教師高德錚表示，今年8月上旬大雨損害農作物，大雨前乾旱多時，幾天大雨讓果樹瞬間吸水過多，果實快速膨脹果形走樣，珍珠芭樂形狀應該像水滴，變形的「頭小尾大」像西洋梨或像佛手瓜，除了果形之外，風味、質地和糖度都達到水準以上，今年平均糖度11.2，最高14.7，通常水果糖度有12就很甜，芭樂帶一點微酸，糖度12至14都很剛好。

「防疫期芭樂評鑑不打烊，透過直播全民當網評。」社頭鄉農會搞創新，在本月27日到30日舉辦第一次留言活動，留言者今天上午上社頭鄉農會臉書官網全程觀看評鑑和行銷直播，鄉農會結合擁有6萬名粉絲的網紅直播主大玩talk show，鄉農會總幹事蕭浚二抽出幸運兒，上午黃姓網友獲得42吋液晶顯示器，下午龍眼乾評鑑還有另一場直播與抽獎，今天另加碼抽出60名幸運民眾。

蕭浚二表示，社頭鄉芭樂受到8月上旬大雨影響，落花落果嚴重，導致目前芭樂產量大減六成多，又因天氣變涼，芭樂不像天熱時快熟，熟度變慢拉長產期，年底之前上市產量都不多，使得珍珠芭樂批發價節節上升，每台斤已經來到35至38元，比上周漲三成，12月之前價格還會上漲。

去年同期的社頭鄉芭樂大盤價每台斤15元至18元，品質最差9元，零售均價約25元，今年天災造成芭樂產地批發價上漲。