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氣候亂花期 南投入秋仍見桐花開將科技監測週期

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
客委會在南投埔里賞桐勝地「牛耳藝術渡假村」等地設置小型氣象監測站，將長期記錄花況。記者賴香珊／攝影
客委會在南投埔里賞桐勝地「牛耳藝術渡假村」等地設置小型氣象監測站，將長期記錄花況。記者賴香珊／攝影

氣候變遷影響，南投縣油桐花近年花期多有延遲，至4月下旬，甚至5月才盛放，今年時序入秋卻還能見零星油桐花開，週期混亂，客委會在埔里賞桐勝地「牛耳藝術渡假村」等地設置小型氣象監測站，將長期記錄花況，並分析其開花條件。

牛耳藝術渡假村指出，油桐花春天盛放，花期約在每年3至5月，夏、秋是結果期，但因近年氣候變遷，入春偶有冷氣團、乾旱、豪雨等因素打亂植物生長週期，桐花季很常直至4月還不見花開，現在卻還零星開花，出現花、果同株現象。

而因花況難以預測，近年各地辦理桐花季活動常有花況稀落狀況，甚至無花可賞，影響民眾遊憩意願，也因類似狀況非南投單一現象行政院客家委員會為此在牛耳藝術渡假村等國內重要觀賞油桐花的景點，設置小型氣象監測站，並架設攝影機。

牛耳藝術渡假村表示，客委會將透過小型氣象監測站，將長期記錄園區氣溫、雨量、風力等氣候數據，分析了解最適合油桐樹綻放的天氣及環境條件，藉由觀測四季變化及全年開花狀況，同時也架設攝影機，遠端掌握最新花況。

牛耳藝術渡假村經理張几文則說，氣候變遷影響植物生長，對產業活動、觀光遊程安排都會造成一定影響，倘若能透過長期監測達到精準預測，且遠端確認花況，遊憩賞花不會撲空，對地方經濟都具助益，也盼明年春天桐花季就能派上用場。

受氣候變遷影響，南投縣桐花近年開花週期混亂，現在已入秋仍見零星綻放。記者賴香珊／攝影
受氣候變遷影響，南投縣桐花近年開花週期混亂，現在已入秋仍見零星綻放。記者賴香珊／攝影
時序入秋，南投縣仍見桐花零星綻放，出現花、果同株現象。記者賴香珊／攝影
時序入秋，南投縣仍見桐花零星綻放，出現花、果同株現象。記者賴香珊／攝影

桐花 氣候變遷

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