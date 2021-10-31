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下風處易累積汙染物 高屏空品今起四天「亮橘燈」

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今起四天空品。圖／取自空品監測網
今起四天空品。圖／取自空品監測網

環保署表示，今天環境風場為東北風，雲嘉南以北位於迎風面擴散條件較佳，高屏位於下風處較易累積汙染物，光化作用易致午後臭氧濃度升高，受中國東南沿海汙染物影響，馬祖金門臭氧濃度偏高。今天各地空品，竹苗、宜蘭及花東良好，北部、中部、雲嘉南、澎湖普通，午後雲嘉南局部地區可能達「橘色提醒」等級，高屏、馬祖、金門也為「橘色提醒」。

11月1日環境風場仍為東北風，雲嘉南以北位於迎風面擴散條件較佳，多為普通至良好等級；高屏位於下風處較易累積汙染物，光化作用易致午後臭氧濃度升高。竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、中部及雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

11月2日環境風場持續為東北風，雲嘉南以北位於迎風面擴散條件較佳，多為普通至良好等級；高屏位於下風處較易累積汙染物，光化作用易致午後臭氧濃度升高。竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、中部及雲嘉南空品區為「普通」等級，午後雲嘉南局部地區可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

宜蘭 金門 馬祖

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