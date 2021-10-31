嘉明湖水源檢出微塑膠 汙染台灣水鹿棲地

環團與學界合作研究微塑膠對野生動物影響，發現塑膠危害已從海洋擴散至陸地，根據水源樣本檢測，台灣水鹿飲水來源之一的嘉明湖微塑膠平均檢出率100％、周邊水源也高達80%，推估嘉明湖水鹿每天會透過湖水攝入80顆微塑膠，這些成分主要為PP和PE，多半來自免洗餐具、塑膠袋、杯子等容器，若任由塑膠過度使用，將有更多的珍貴動物和棲地遭受汙染。

綠色和平與長期研究台灣保育類動物的團隊合作，調查六大類物種，包含台灣黑熊、黃喉貂、櫻花鉤吻鮭、台灣水鹿、石虎及金門水獺是否面臨塑膠汙染威脅。研究團隊採集野生動物的排遺與棲地水質樣本，在螢光下偵測被尼羅紅染劑所吸附的微塑膠，並透過顯微光譜法（FTIR）及拉曼光譜儀進行光譜分析，判讀微塑膠聚合物型態。

首批採集的台灣水鹿樣本檢測結果出爐，研究團隊今年7月中在嘉明湖步道及玉山塔塔加區域，共採集15件台灣水鹿的水源樣本、31件排遺樣本，嘉明湖微塑膠平均檢出率是100％，嘉明湖步道周邊一帶的水源，微塑膠檢出率也高達80％，排遺樣本則以玉山塔塔加區域的微塑膠檢出率超過3成為最高。中大型哺乳類動物每日需水量平均每公斤體重約為30cc，若以成體水鹿平均150公斤的體重估算，嘉明湖的水鹿可能每天就會透過湖水攝入80顆微塑膠。

綠色和平專案主任唐安表示，微塑膠容易吸附環境及水中有毒物質，若累積在體內的濃度增加，可能加重保育類動物的生存風險，甚至對健康造成不良影響；研究團隊推估微塑膠成分主要為PP和PE，這類材質多用於製造拋棄式免洗餐具、塑膠袋、杯子等容器，城市生產及使用的塑膠會隨排水系統進入環境，汙染水源，或裂解成更小的碎片或微粒，隨雨水和空氣進入動物棲地，如果任由塑膠過度使用不受限制，會有更多的珍貴動物和棲地遭受汙染。

屏東科技大學野生動物保育研究所副教授翁國精指出，過去從未有微塑膠影響台灣水鹿的相關研究，此次在台灣水鹿排遺內檢測出微塑膠，相當值得學界再深入探究微塑膠對生物個體所造成的長期影響與傷害，若提倡可重複循環使用的產品，民眾帶到戶外的拋棄式製品自然就會減少。