快訊

國民黨重啟對美關係布局 夏立言料扛首任赴美特使、海峽論壇重任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉明湖水源檢出微塑膠 汙染台灣水鹿棲地

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
研究團隊在嘉明湖採樣檢測水中是否含有微塑膠。圖／綠色和平提供
研究團隊在嘉明湖採樣檢測水中是否含有微塑膠。圖／綠色和平提供

環團與學界合作研究微塑膠對野生動物影響，發現塑膠危害已從海洋擴散至陸地，根據水源樣本檢測，台灣水鹿飲水來源之一的嘉明湖微塑膠平均檢出率100％、周邊水源也高達80%，推估嘉明湖水鹿每天會透過湖水攝入80顆微塑膠，這些成分主要為PP和PE，多半來自免洗餐具、塑膠袋、杯子等容器，若任由塑膠過度使用，將有更多的珍貴動物和棲地遭受汙染。

綠色和平與長期研究台灣保育類動物的團隊合作，調查六大類物種，包含台灣黑熊、黃喉貂、櫻花鉤吻鮭、台灣水鹿、石虎及金門水獺是否面臨塑膠汙染威脅。研究團隊採集野生動物的排遺與棲地水質樣本，在螢光下偵測被尼羅紅染劑所吸附的微塑膠，並透過顯微光譜法（FTIR）及拉曼光譜儀進行光譜分析，判讀微塑膠聚合物型態。

首批採集的台灣水鹿樣本檢測結果出爐，研究團隊今年7月中在嘉明湖步道及玉山塔塔加區域，共採集15件台灣水鹿的水源樣本、31件排遺樣本，嘉明湖微塑膠平均檢出率是100％，嘉明湖步道周邊一帶的水源，微塑膠檢出率也高達80％，排遺樣本則以玉山塔塔加區域的微塑膠檢出率超過3成為最高。中大型哺乳類動物每日需水量平均每公斤體重約為30cc，若以成體水鹿平均150公斤的體重估算，嘉明湖的水鹿可能每天就會透過湖水攝入80顆微塑膠。

綠色和平專案主任唐安表示，微塑膠容易吸附環境及水中有毒物質，若累積在體內的濃度增加，可能加重保育類動物的生存風險，甚至對健康造成不良影響；研究團隊推估微塑膠成分主要為PP和PE，這類材質多用於製造拋棄式免洗餐具、塑膠袋、杯子等容器，城市生產及使用的塑膠會隨排水系統進入環境，汙染水源，或裂解成更小的碎片或微粒，隨雨水和空氣進入動物棲地，如果任由塑膠過度使用不受限制，會有更多的珍貴動物和棲地遭受汙染。

屏東科技大學野生動物保育研究所副教授翁國精指出，過去從未有微塑膠影響台灣水鹿的相關研究，此次在台灣水鹿排遺內檢測出微塑膠，相當值得學界再深入探究微塑膠對生物個體所造成的長期影響與傷害，若提倡可重複循環使用的產品，民眾帶到戶外的拋棄式製品自然就會減少。

嘉明湖 塑膠袋

延伸閱讀

仁德再生水廠首創水源交換 台積電與奇美打頭陣

草屯中山公園網球場舊損 新建半戶外場地開工

使用率不高且橋墩影響視線 新竹馬偕旁天橋將報廢拆除

家扶基金會改善5國水源消除貧窮 獲台灣永續行動金獎

相關新聞

嘉明湖水源檢出微塑膠 汙染台灣水鹿棲地

環團與學界合作研究微塑膠對野生動物影響，發現塑膠危害已從海洋擴散至陸地，根據水源樣本檢測，台灣水鹿飲水來源之一的嘉明湖微...

用小拇指支撐、躺著滑手機 外國專家：造成神經壓迫、疼痛

現代人「機不離手」，一天使用手機的時間長達六至八小時，但滑手機的錯誤手勢可能會導致神經壓迫，嚴重更會引起頸部神經疼痛。外國專家表示，如果平常躺著滑手機，或用「小拇指」支撐手機重量，會加重對手腕、手臂以及頸部的負擔。

今起4天東雨西晴 氣象局：下周日又有鋒面接近將變天

中央氣象局表示，今天開始到周三都受東北風影響，以東半部下雨、西半部穩定的天氣型態為主，周四氣溫稍微回升，但等到下周日又要...

下風處易累積汙染物 高屏空品今起四天「亮橘燈」

環保署表示，今天環境風場為東北風，雲嘉南以北位於迎風面擴散條件較佳，高屏位於下風處較易累積汙染物，光化作用易致午後臭氧濃...

葉金川獲醫奉獎 想分防疫2大將

第卅一屆醫療奉獻獎昨於圓山大飯店舉行頒獎典禮，副總統賴清德、前副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中等人皆到場對得...

救護車被民眾當「計程車」亂象 祭出使用者付費還是有人甘願掏錢…

新北1名男子今年5月間撥打119，救護車趕抵才發現他報案原因竟是「等不到公車」去醫院；類似的非緊急狀況搭「消防救護車」相當常見，全台已11個縣市對此訂收費標準，仍有民眾甘願掏錢，以嘉義市為例，近年多是指定要跨轄送醫，讓消防員憂心，恐排擠到同時間的救護。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。