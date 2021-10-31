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用小拇指支撐、躺著滑手機 外國專家：造成神經壓迫、疼痛

聯合新聞網 / 綜合報導
如果平常躺著滑手機，或用「小拇指」支撐手機重量，會加重對手腕、手臂以及頸部的負擔。圖／ingimage
如果平常躺著滑手機，或用「小拇指」支撐手機重量，會加重對手腕、手臂以及頸部的負擔。圖／ingimage

現代人「機不離手」，一天使用手機的時間長達六至八小時，但滑手機的錯誤手勢可能會導致神經壓迫，嚴重更會引起頸部神經疼痛。外國專家表示，如果平常躺著滑手機，或用「小拇指」支撐手機重量，會加重對手腕、手臂以及頸部的負擔。

根據外媒《哈芬登郵報》報導，許多人慣性將小指頭支撐手機重量，中指、無名指放在機身後面，大拇指則滑動螢幕，在使用智慧型手機或是平板時，小指頭和拇指往往是最受影響的指頭。英國特許物理治療學會成員隆巴德（Ben Lombard）表示，若長時間維持這樣的手勢，會壓迫神經，造成手腕、手臂的不適。

隆巴德進一步解釋，人們使用手機時，習慣用小拇指作為支撐點、手腕微內彎曲，但這會加重尺神經（ulnar nerve）的壓迫。尺神經是手臂三大主要神經之一，從手肘內部延伸出去，沿著前臂內側到手掌和小指，負責傳遞訊號給前臂手部的肌肉；依據2017年的研究，腕隧道症候群（carpal tunnel syndrome）與長時間使用智慧型手機有相關性，在進行重複性的手部動作，如打字，就會導致腕隧道症候群，造成疼痛、麻木、刺痛、握力降低等狀況。

除了要注意滑手機的手勢以外，隆巴德提醒，當人們站立時，頭部會俯視手機螢幕，導致加重頸椎負擔，甚至躺著用手機會讓脖子長期處於伸展狀態，同樣會壓迫到頸部神經。隆巴德說，其實沒有「最佳拿手機姿勢」，他建議，可以使用螢幕更大的電腦、電視，或是減少使用手機的時間。

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