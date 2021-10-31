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今起4天東雨西晴 氣象局：下周日又有鋒面接近將變天
中央氣象局表示，今天開始到周三都受東北風影響，以東半部下雨、西半部穩定的天氣型態為主，周四氣溫稍微回升，但等到下周日又要變天，預計北邊將有鋒面接近台灣，各地將有明顯降雨。
氣象局預報員羅雅尹表示，今天受到東北風帶來水氣影響，基隆北海岸、大台北東半部雲量稍多，桃園以南的西半部地區天氣相對晴朗；今天白天高溫，大台北、宜蘭預計最高僅25度，北部及花東其他地區約26度至28度，南部則有將近30度，白天相對溫暖。
至於降雨狀況，羅雅尹說，今天迎風面基隆北海岸、大台北東半側、東半部地區有局部降雨，中南部山區午後零星降雨，多數西半部平地、澎湖、金門、馬祖等外島降雨機率低。
羅雅尹說，周四將有天氣變化，由於北邊高壓移動，台灣將轉為偏南風環境，氣溫稍微回升，再下一波變天為下周日，預計周六晚上北邊將有鋒面接近，將在周日前後影響台灣天氣，各地降雨將有明顯轉變。
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