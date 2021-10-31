留意日夜溫差大 吳德榮：周四起天氣轉變
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，東北季風持續至周三，都是東雨西晴、早晚偏涼的天氣；周四起東北風逐漸轉東南風，氣溫回升，持續多日的天氣型態改變。
今天的東北季風水氣不多，東半部有局部短暫雨，北海岸偶有零星短暫雨，北部多雲時晴，中南部晴朗穩定；白天北台灣舒適，中南部微熱、日夜溫差大。北部19至27度，中部18至32度；南部20至32度，東部20至30度。
明天至周三仍受東北季風影響，水氣略增，東半部有局部短暫雨，大台北東側偶有零星短暫雨，大台北西側雲量略增，桃園以南為晴時多雲的天氣。冷空氣微幅減弱，早晚仍偏涼，各地區最低氣溫約在19至21度；白天北台舒適，中南部微熱、日夜溫差大。
周四至周六東北風逐漸轉東南風，氣溫逐日回暖；周四東半部，大台北東側仍有局部短暫雨；周五、周六西半部晴朗穩定，東半部仍有零星短暫降雨的機率。
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