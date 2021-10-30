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元氣大數據／心梗需長期用藥 慢性病個人化用藥很重要
心肌梗塞是致命的疾病，醫師提醒，心梗後一定要遵照醫囑長期配合服藥，才能避免復發。有其他慢性病的心梗患者，用藥更要留意「個人化」。
台北榮民總醫院內科部心臟科主治醫師吳承學表示，心梗患者需長期用藥，才能減少血管再塞機率，常見的藥物包括雙重抗血小板藥物，其次是降膽固醇的史達汀（STATIN），和針對心臟功能不佳者使用的乙型阻斷劑和血管收縮轉化酶抑制劑。
以雙重抗血小板藥物來說，患者須服用一年，血栓風險才會下降，如果中途停藥，可能產生支架內血栓而再度心梗。上述四種藥物，心梗患者都應同步使用，臨床有少數醫師只重視使用抗血小板藥物，而忽略其他三種藥物，但治療心梗並非只是一次的痊癒，而是希望患者可以活得健康長久，心梗從此不復發，因此四種藥物都很重要。
此外，心梗患者易合併其他慢性病，因此用藥須因人而異，做到「個人化」。吳承學說，多數心梗病人可能同時在吃降血脂、血壓藥，甚至為防止中風還在服用抗凝血劑，這時如果服用雙重抗血小板藥物，反而會加重病人出血，「個人化」對有共病的患者特別重要，尤其是上了年紀的老人。
他也提醒，心梗用藥吃得愈久，未來好處愈多。但常有病人覺得沒差便自行減量或停用，也因心梗未再發作就不以意，從此不再吃藥，他日前便收治一位四十多歲的心梗患者因自行停藥，結果再度心梗，至今仍在治療中，還在追蹤心臟功能是否恢復。
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