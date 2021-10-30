快訊

習近平21個月沒跨出國門一步 紐時：原因不只是疫情

樂天銀董事長簡明仁飽受胃癌之苦 醫曝四大致病因子

聽新聞
test
0:00 / 0:00

元氣大數據／心肌梗塞後性生活 醫師：術後七天可性行為

聯合報 / 記者林琮恩╱台北即時報導
心梗後的運動也很重要。圖／123RF
心梗後的運動也很重要。圖／123RF

109年全台超過12萬人心肌梗塞，其中不乏年輕人。台中榮民總醫院心臟血管中心主任李文領表示，年輕型心梗患者，大多和過度抽菸有關，且血管普遍瀰漫性阻塞，因此「一根菸都不能再抽」，以免再度心梗。心梗患者不分年齡，在出院前應評估可承受的運動強度，只要傷口不出血，可承受中等運動量無症狀者，七天後即可有性生活。

李文領指出，抽菸和低密度（壞）膽固醇過高都是心梗復發的危險因子，靠意志力戒菸不易成功，應透過戒菸門診和藥物介入，幫助成功戒菸。而有些人體質對飲食較敏感，只要一吃蛋，壞膽固醇就升高，建議患者應定期抽血檢驗，易敏感者一周不要吃超過兩顆蛋黃。

心梗後的運動也很重要，李文領說，術後規則進行心肺復健，可降低26%死亡率和18%再住院率，通常出院前會評估最大運動量和每分鐘氧氣代謝能力，訂出個別適合的運動強度，一般人運動最高心跳率為每分鐘「207-(年齡╳0.67)」次，心梗患者需打六至八折，以七十歲心梗者為例，應落在每分鐘96～128次。運動項目可以是快走、慢跑、打太極拳等，但有感覺吃力，呼吸超過每分鐘35次以下，或胸悶心律不整、頭暈等問題就該立刻停止。

至於性生活，只要傷口不出血，評估可從事中強度運動無不適者，術後七天後即可嘿咻，但心肌受損嚴重者或是胸口痛就不適合。

持續服藥亦為心梗控制關鍵，李文領指出，只要規律服藥，即便心肌受損，存活率也很長，醫師會依病情開立保護心臟的血管收縮轉化酶抑制劑、降膽固醇和抗血小板藥物等處方，若出現低血壓、血便、腸胃不適等副作用，應請醫師調整處方，不可擅自停藥。

台中榮民總醫院心臟血管中心主任李文領。圖╱李文領提供
台中榮民總醫院心臟血管中心主任李文領。圖╱李文領提供

患者 戒菸 膽固醇

延伸閱讀

高中情侶公園涼亭嘿咻 父女偷拍傳爆料公社雙雙遭判刑

妻懷孕...他在外與少女嘿咻 判刑3個月不得易科罰金

移工撞見女友偷情嘿咻 翻拍小王私密照索財60萬遭訴

初出社會的她與人夫嘿咻 女工程師賠償人妻45萬

相關新聞

兒童心臟學之父獲醫奉獎 呂鴻基完成不可能的任務

立法院厚生會與本報合辦的第31屆醫療奉獻獎頒獎典禮，今天在圓山大飯店舉行。參與盛會的副總統賴清德說，今天非常高興參與典禮...

前交長重砲基捷 王國材：選擇當有夢、勇於挑戰的政務官

基隆捷運議題爭議不斷，交通部前部長陳建宇在臉書開砲，質疑「歹戲拖棚」，並呼籲「部長、市長別再吵了」，希望讓交通回歸交通，...

面臨孤獨死 台南獨老增加冠六都

台南市近3年老年人口每年以至少1萬人的速度攀升，總人口數卻持續下滑，台南「獨居老人宅」近10年增加率為六都之冠；議員直指...

元氣大數據／心肌梗塞患者逐年增加 60到69歲發病高峰

心血管疾病為國人第二大死因，尤其秋冬之際溫差變化大，更是急性心肌梗塞的好發季節，包含知名作家林清玄、半導體業大老胡定華、...

元氣大數據／心肌梗塞後性生活 醫師：術後七天可性行為

109年全台超過12萬人心肌梗塞，其中不乏年輕人。台中榮民總醫院心臟血管中心主任李文領表示，年輕型心梗患者，大多和過度抽...

元氣大數據／女性80歲後心梗機率高 症狀不明顯得留意

一名32歲男性，有天打籃球時突然出現前胸痛、冒冷汗、惡心嘔吐等症狀，緊急送醫確診為心肌梗塞，經治療後狀況穩定。醫師發現，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。