元氣大數據／心肌梗塞後性生活 醫師：術後七天可性行為

109年全台超過12萬人心肌梗塞，其中不乏年輕人。台中榮民總醫院心臟血管中心主任李文領表示，年輕型心梗患者，大多和過度抽菸有關，且血管普遍瀰漫性阻塞，因此「一根菸都不能再抽」，以免再度心梗。心梗患者不分年齡，在出院前應評估可承受的運動強度，只要傷口不出血，可承受中等運動量無症狀者，七天後即可有性生活。

李文領指出，抽菸和低密度（壞）膽固醇過高都是心梗復發的危險因子，靠意志力戒菸不易成功，應透過戒菸門診和藥物介入，幫助成功戒菸。而有些人體質對飲食較敏感，只要一吃蛋，壞膽固醇就升高，建議患者應定期抽血檢驗，易敏感者一周不要吃超過兩顆蛋黃。

心梗後的運動也很重要，李文領說，術後規則進行心肺復健，可降低26%死亡率和18%再住院率，通常出院前會評估最大運動量和每分鐘氧氣代謝能力，訂出個別適合的運動強度，一般人運動最高心跳率為每分鐘「207-(年齡╳0.67)」次，心梗患者需打六至八折，以七十歲心梗者為例，應落在每分鐘96～128次。運動項目可以是快走、慢跑、打太極拳等，但有感覺吃力，呼吸超過每分鐘35次以下，或胸悶心律不整、頭暈等問題就該立刻停止。

至於性生活，只要傷口不出血，評估可從事中強度運動無不適者，術後七天後即可嘿咻，但心肌受損嚴重者或是胸口痛就不適合。