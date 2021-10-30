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元氣大數據／女性80歲後心梗機率高 症狀不明顯得留意

聯合報 / 特約記者陳麗婷╱台北即時報導
亞東醫院心導管室主任暨台灣介入性心臟血管醫學會秘書長許榮城。圖╱許榮城提供
亞東醫院心導管室主任暨台灣介入性心臟血管醫學會秘書長許榮城。圖╱許榮城提供

一名32歲男性，有天打籃球時突然出現前胸痛、冒冷汗、惡心嘔吐等症狀，緊急送醫確診為心肌梗塞，經治療後狀況穩定。醫師發現，該名患者不但有菸癮，且膽固醇過高，提醒年輕人應減少抽菸、注意飲食，避免心梗找上門。

● 年輕型雖不多 但45歲以下心梗患者仍佔5到10%。

亞東醫院心導管室主任暨台灣介入性心臟血管醫學會秘書長許榮城表示，30多歲的心梗患者雖佔少數，不過，根據國內外資料顯示，45歲以下心梗患者仍佔5-10%，不容輕忽；甚至有些年輕人因服用安非他命等禁藥而引起血管痙攣，造成心梗；此外，少數剛生產完的女性，因血管蛋白質結構異常，也可能導致心梗。

另一個需注意的族群則是高齡女性，許榮城說，女性罹患心梗的年齡平均比男性晚10歲，尤其80歲以後明顯增加，80歲以上心梗女性約佔全部心梗患者的7-10%，雖然機轉尚不明確，但一般認為恐與女性荷爾蒙的下降有關。由於年長女性心梗症狀並不明顯，因此若出現呼吸喘、上腹悶、暈眩等症狀應特別留意。

而心梗治療主要為置放支架，年長者若多條血管阻塞，可能需透過心臟繞道等手術治療。術後則應搭配藥物，包括抗血小板藥物、降膽固醇藥物、乙型阻斷劑等，通常需終身服藥。

許榮城說，妥善治療能降低心梗死亡率，年輕人死亡率可從5到10%下降為1到3%，且復發率低；年長者則從30到50%，下降為5-10%。除了治療外，平時也應注意膽固醇控制，尤其有家族史的人，應定期健檢，早發現早治療。

109年心肌梗塞女性患者年齡層。製表／元氣周報
109年心肌梗塞女性患者年齡層。製表／元氣周報

患者 膽固醇

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