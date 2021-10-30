元氣大數據／心梗十大共病 高血脂、糖尿病、高血壓排前3

秋高氣爽，連日氣溫像是溜滑梯驟降、明顯感到涼意。氣溫低、溫差大是急性心肌梗塞的好發因素之一，因為交感神經興奮讓血管變得容易收縮，進而有機會造成冠狀動脈斑塊破裂，一旦剝落的血塊堵住冠狀動脈血流，就可能導致心肌梗塞。

● 12月患者最多 溫度下降與溫差誘發心肌梗塞

健保資料庫數據顯示，109年全年因急性心肌梗塞住院的人次將近4萬，民國107至109年間，12月年年蟬聯心肌梗塞就診人數最多的月份，也跟氣溫有關。

高雄長庚心臟內科主任鄭正一指出，一項結合97年至100年健保資料庫與近年氣象站氣溫統計的研究發現，台灣在氣溫15度起，每下降1度，心肌梗塞的發生機率，會比前一個溫度區間的發生機率，增加1.016倍。

誘發心肌梗塞另一個關鍵還有「溫差」，不只包含天氣溫度，也涵蓋室、內外的溫差。鄭正一舉例，像冬天清晨一離開被窩，或者出門運動，甚至在洗澡前、後進出浴室等。

不過，大熱天也不可忽略心梗發生。鄭正一說，因為夏天大量排汗，又沒有及時補充水分，會因體內缺水而使血液黏稠度增加，提高血栓發生機率。

● 高血脂得靠抽血測得 是不易監控的沉默殺手

為什麼血管會塞住？馬偕醫院總院副院長葉宏一比喻，把血管當作一條全新的橡皮管，用久了彈性會疲乏，不僅會變得硬、也會變得很脆，甚至還會有一層垢。血管冠狀動脈一旦發生堵塞，將導致血液不順暢，跑到管壁中，將導致內皮細胞異常增生，血管管腔越來越窄，就有堵塞可能。

健保大數據顯示，心肌梗塞患者的共病，高血脂、糖尿病、高血壓佔前三名。高血脂像是心肌梗塞的沉默殺手，葉宏一說，以日常經驗而言，量血壓、血糖十分很容易，測量血脂的話，得靠健檢空腹抽血，一旦出狀況，相對較難及早發現。

● 心梗共病 慢性腎病、喉嚨痛與胸痛也入列

心肌梗塞的共病，慢性腎病、喉嚨痛與胸痛也入列，葉宏一說，腎臟病患者常伴隨血管鈣化，血液流暢度不好，有促發心梗可能；但近期日本有三個特殊案例顯示，70至80歲的老人，本身心血管不好，顎部、喉嚨感到疼痛，誤以為是牙疼就醫，沒想到在看診檯急救，發現原來是心肌梗塞引起下顎痛。

國健署提供40歲以上未滿65歲民眾每3年1次、65歲以上民眾每年1次成人健康檢查。葉宏一說，大學入學新生檢驗後，若職場無特別提供健檢，將面臨20年的空窗期。因此，有遺傳性心血管疾病的民眾，更需要定期檢查。

● 秋天迎來螃蟹季 高血脂患者別碰有殼類海鮮

但即便醫師一再呼籲，預防心肌梗塞需降低三高、抽菸等危險因子，及定期篩檢重要性，但健保數據仍顯示，107至109年間心肌梗塞發病人數，各年齡層皆增加。

鄭正一說，部分原因可以歸於「高敏感度肌鈣蛋白」檢測的廣泛運用，得以早期診斷急性心肌梗塞。拜醫療進步所賜，儘管急性心梗的發生率上升，但病人存活率是增加的。另外，降低心肌梗塞發生率，除了控制三高及戒菸，值得注意的是，壓力、睡眠呼吸中止症，甚至是近年空汙PM2.5等環境因素，也是諸多心肌梗塞危險因子之一。

降低心肌梗塞發生率，鄭正一建議，可先從每周適度的運動及簡單的飲食調整做起，謹記少鹽、少糖、低熱量攝取。地中海型飲食已被研究證實可降低心血管疾病的發生，民眾可以吃大量蔬果、適量的海鮮及蛋、乳製品，使用橄欖油，並減少食用紅肉。

高血脂患者飲食更要謹慎，葉宏一說，秋天迎來螃蟹季，有殼類的海鮮避免攝取；蛋白質也不要過量，每天只能吃一顆蛋；動物內臟盡量不要吃；也常見民眾補鈣，小魚乾、吻仔魚補充過量，如要喝牛奶，比較建議低脂奶或脫脂奶；肉食族應避免吃紅肉，多攝取白肉。