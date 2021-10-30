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元氣大數據／雙重抗血小板藥物 降至少兩成心血管風險

聯合報 / 特約記者陳麗婷／台北即時報導
為了避免心肌梗塞再發生，患者一定要遵照醫囑，按時服用雙抗藥物。圖／123RF
為了避免心肌梗塞再發生，患者一定要遵照醫囑，按時服用雙抗藥物。圖／123RF

心肌梗塞患者可能需要接受血管氣球擴張支架置放術或血管繞道手術以維持心臟血流通暢，但置放支架後必須服用抗血小板藥物；醫師建議，使用兩種抗血小板藥物（雙抗藥物）比起單一抗血小板藥物，能降低至少20%心血管事件發生率，患者應遵從醫囑配合服用藥物，讓好處極大化。

● 置放支架後 需使用阿斯匹靈及抗血小板藥物

高雄醫學大學附設醫院心臟血管內科主任林宗憲表示，曾有一名40歲男性，因胸悶、冒冷汗，被懷孕的太太送來急診，醫師立即安排心導管手術置放血管支架，並使用阿斯匹靈及第二種抗血小板藥物（雙抗藥物），避免血管與支架阻塞。患者最後撿回一命，但在出院後一周，卻吐出咖啡色嘔吐物，有胃出血情形，經回診調整為較弱效的抗血小板藥物後，出血問題才獲得緩解。

林宗憲說，上述病例顯示，當發生心肌梗塞時，一定要先給予雙抗藥物，因為藥物出血的副作用低於5%以下，但用藥卻能降低20%心血管事件發生率，好處大過於風險，這也顯示不同時期使用不同藥物的重要性，跟健保的大數據不謀而合。

根據健保大數據顯示，心肌梗塞患者常用三大類藥物包括阿斯匹靈、抗血小板藥物和抗凝血劑。其中，在急診和住院時，使用抗血小板藥的人最多，但在長期門診追蹤時，抗血小板藥物就少於阿斯匹靈；而使用抗凝血劑者，在門診只有少數人使用。

● 急性期須積極治療 會使用強效抗血小板藥物

林宗憲說，這是因為急診及住院主要是病況處於急性期，要積極治療。他解釋，之前研究顯示抗凝血藥物也可改善心肌梗塞患者的預後，但抗凝血藥物必須定期抽血檢驗藥物濃度，病情不穩定者一周至一個月驗血一次，較穩定的患者則是一至三個月驗血一次，才能避免濃度過高的出血風險，因藥物使用上較不方便出血風險高，現今臨床普遍使用阿斯匹靈加上抗血小板藥物（雙抗藥物）來治療急性心肌梗塞患者。雙抗藥物利用雙重機轉達到預防血栓生成，效果比單一使用阿斯匹靈有效。

林宗憲表示，目前台灣可使用的抗血小板藥物主要有三種，如無出血等禁忌症，急性期的心肌梗塞患者可先使用較強效的抗血小板藥物，國內外治療指引建議都是雙抗藥物使用一年。由於抗血小板藥物的效果沒有年齡上的區別，但相對於長者，年輕患者的出血風險較小，通常可採較積極治療，這也是為什麼上述病例會優先選擇強效治療的原因，最後因他出現副作用，才改為較弱效的抗血小板藥物。

● 避免藥物出血副作用 需隨時間調整用藥

為了避免心肌梗塞再發生，林宗憲提醒，患者一定要遵照醫囑，按時服用雙抗藥物，此外應多注意是否有皮膚淤青出血、牙齦出血、鼻腔或腸胃道出血、解黑便等症狀，一旦發現異常應立即回診，讓醫師評估調整藥物，才能讓用藥好處大於風險。而除了藥物之外，更重要的是戒菸並妥善控制三高，養成少油少鹽飲食，多運動，才能守護身體健康。

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