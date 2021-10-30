元氣大數據／搶救心肌梗塞！入院到出院 每人平均花9萬

「救人如救火」，這話用在搶救心肌梗塞患者身上，更是貼切，心梗病人每延誤30分鐘治療，死亡風險將增加7.5%。衛福部設置緊急醫療救護網，建立轉送機制，大幅降低死亡率。但心肌梗塞年人數逐年上升，依據近三年統計，每年增四至六千多人。專家建議，三高患者務必規律用藥，定時回診，才能「護心」，減輕健保負擔。

● 醫學中心急診件數占四成 區域醫院佔四成二

健保署數據顯示，109年共12萬人因心肌梗塞就醫，醫學中心急診件數占四成，區域醫院略高，占四成二，基層診所占比最少，原因在於醫療院所有無設立心導管室。

台大醫院心導管室主任、台灣大學醫學院內科教授高憲立指出，心肌梗塞患者被送至急診室時，需在10分鐘內進行心電圖，且需會診心臟專科醫師。在確診後，應該在90分鐘內接受心導管手術治療，如醫療機構並未設立心導管室，無法執行手術，就只能先打血栓溶解劑，如果病情持續惡化，就必須緊急轉院。

高憲立表示，醫院開設心導管室，除了硬體設備之外，還需擁有完善心臟專科團隊及護理人員，且能一周七天、24小時輪班，對於偏鄉地區診所難度相當高，大都無法收治心肌梗塞患者，而患者必須就近轉院，與時間賽跑。

● 24小時緊急心導管治療 除硬體還需完善團隊支援

曾任台大醫院心臟專科醫師、阮綜合醫院心導管室主任劉中平指出，15年前，北部醫療資源及設備人力較為充裕，當時高雄地區僅有兩三家醫學中心有能力提供24小時緊急心導管治療，現在則有7至8家醫院。

劉中平表示，各縣市的醫療資源和人口密度均不同，心肌梗塞患者就醫情況也不盡相同，例如，台大雲林分院並非醫學中心，但為當地少數可執行心導管手術收治的醫院，因此，患者人數就超出雲林其他醫療院所。

亞東醫院位於新北市板橋，地區人口眾多，包括樹林、土城、中和等區的心梗患者也會送該醫院急救，因此，急救收治人數排名就較高。在花東地區，則由花蓮慈濟、台東馬偕醫院收治心梗患者，執行心導管手術。

● 透過問診及早發現並轉送、防治 基層診所扮演重要角色

儘管絕大部分基層醫療院所無法做心導管手術，但在緊急醫療救護網中，卻扮演著重要的角色，可以在短時間內協助轉送。劉中平表示，胸痛患者若至住家附近的基層診所看診，醫師透過問診、心電圖檢查，發現異狀，就可啟動緊急醫療網，協助轉診至大醫院就醫，提高存活率。患者出院後，回到診所就醫，以便就近追蹤。

至於心肌梗塞個案上升趨勢，高憲立表示，原因可能在於擁有心導管室的醫院變多，心電圖使用上更為普及，加上民眾健康意識提高，只要胸痛，覺得不對勁，就立即就醫。再者，以往心肌梗塞患者容易以「不明原因死亡」定案，如今因診斷明確，以致出現「病患逐年上升」的錯覺。

● 心肌梗塞病人從入院到出院 平均花費9至10萬元

劉中平則認為，國內邁入高齡化社會，心肌梗塞患者人數逐年增加不無可能，全台設立心導管室的醫療院所增加，因此，每家醫院醫師收治患者人數就會變少。從健保大數據來看，每個心肌梗塞病人從入院到出院，平均花費約9萬元，近三年就醫人數逐年增加，費用相當可觀。

劉中平建議，衛生單位應該積極宣導菸害防治，協助民眾戒菸，另外，三高患者應該定期回診，規律用藥，控制血壓、血糖、膽固醇，以降低心血管急重症風險。