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元氣大數據／裝支架雖無上限 但會增血管厚度恐再阻塞

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
心肌梗塞患者逐年成長，107年至109年增加10%，也因為確診人數增加，109年於急診裝設支架有4,696人，住院裝設支架則達到13,983人，平均一人裝設1.67支支架。 示意圖／Ingimage
心肌梗塞患者逐年成長，107年至109年增加10%，也因為確診人數增加，109年於急診裝設支架有4,696人，住院裝設支架則達到13,983人，平均一人裝設1.67支支架。 示意圖／Ingimage

心肌梗塞患者逐年成長，107年至109年增加10%，也因為確診人數增加，109年於急診裝設支架有4,696人，住院裝設支架則達到13,983人，平均一人裝設1.67支支架。

● 慢性心肌梗塞：胸悶、胸痛症狀至少超過三個月

林口長庚心臟內科助理教授級主治醫師林佳濱表示，心血管疾病分為兩大類，慢性與急性。急性發作就是大家熟知的急性心肌梗塞，慢性則是狹心症、心絞痛等，胸悶、胸痛症狀出現至少超過三個月。這兩種類型患者，都是血管壁愈來愈厚，血液流動的管腔愈來愈小，當狹窄到100%時，就會發生心肌梗塞。

林佳濱表示，慢性患者多經由異常症狀加上運動心電圖、核子醫學掃描或精密電腦斷層結果而診斷；反觀，急性患者多靠心電圖、超音波及抽血確診。

● 急性心肌梗塞：心電圖加抽血判斷，把握黃金期搶救

急性心肌梗塞可依照心電圖的ST節段變化，分為「ST上升型心肌梗塞」、「非ST上升型心肌梗塞」以及「不穩定心絞痛」。ST上升型心肌梗塞患者需立即在90分鐘內執行心導管手術，避免心肌壞死，以保住心臟功能。其餘類型的心肌梗塞，多屬於慢性心肌梗塞，血管嚴重狹窄，但仍有血流可以通過。

中國附醫副院長張坤正表示，ST上升型心肌梗塞表示是「急性心肌梗塞」，一定要盡快打通血管，因此如何及早診斷急性心肌梗塞非常重要。十二導程心電圖可快速判讀，部分縣市政府會在轄內救護車上裝設心電圖，盡早確認屬於哪一類心肌梗塞，協助把患者送到適合醫院，同時搶到院前治療的時間。

不過，心電圖沒辦法100％找出心肌梗塞的患者，張坤正表示，患者到院後，急診會立即協助抽血、照血管超音波，抽血是為了偵測患者體內的心肌酵素是否上升，心肌梗塞發生後二到四個小時內，心肌酵素會快速增加，臨床會透過抽血雙重確認患者是否為心肌梗塞。血管超音波則是確認血管阻塞的情況，以決定要執行心導管手術還是冠狀動脈繞道手術。

● 治療方法一：裝設心臟支架

急性心肌梗塞普遍被認為「嚴重度較高」，但根據健保資料庫統計，109年於急診替心肌梗塞患者裝設的心臟支架，每一人的平均數為1.6支，而住診的平均數為1.64支。

振興醫院心臟血管內科主治醫師陳冠群解釋，急性心肌梗塞的患者確實嚴重度較高，但急診大多會先處理「罪犯血管」，也就是影響患者最嚴重的血管，大約二到三周，患者將轉至門診，再由心臟內科醫師處理剩餘嚴重狹窄的血管。

陳冠群表示，心臟有三條主動脈，右冠狀動脈、左迴旋支、左前降支，其中以左前降支最為重要。急性心肌梗塞的患者，阻塞在二條以內，其中沒有左前降支，多會採取心導管或擴張術。如果是左前降支阻塞，不管有幾條血管阻塞，都會直接採取冠狀動脈繞道手術。

陳冠群表示，很多人會問裝設心臟支架「有沒有上限」，答案是「沒有」。但支架是一個網狀的物體，幫助撐開血管腔，只是當有異物在體內時，人體會主動吸收，如同傷口結疤，反而會增加血管增厚的機會。

因此後來有塗藥支架的產品問世，降低血管癒合速度。即使有藥物當作抗阻劑，人體最終還是會吸收，因此不斷裝設支架在血管中，最終也可能導致再阻塞的機率。

● 治療方法二：冠狀動脈繞道手術

心導管與冠狀動脈繞道手術有什麼不同？張坤正表示，簡單來說，心導管屬於微創手術、冠狀動脈繞道手術屬於重大手術，需要讓心臟停跳進行體外循環。

心導管裝設支架限制不多，唯一是希望血管腔直徑至少要有2公釐，正常血管腔直徑為3到4公釐，如果直徑不滿2公釐，會先使用冠狀動脈旋轉研磨鑽系統，讓血管腔騰出空間後再放支架。

張坤正表示，當心導管手術沒辦法執行時，就會採取冠狀動脈繞道手術，手術要開胸，將堵塞的血管另闢可以灌注血流的心血管，除非是年紀過大的患者，否則多數的患者都可以執行冠狀動脈繞道手術。

陳冠群表示，相較於傳統的繞道手術，近年也期待可以發展微創方式執行繞道手術。傳統繞道手術與心導管支架手術相比，傷口復原慢，但血管再狹窄的機率，與血管內放置多重支架相比，仍低上許多。近年也開始倡議採取多條血管繞道手術，作為首選治療方式。

心臟支架裝設示意圖。製表／元氣周報
心臟支架裝設示意圖。製表／元氣周報
心肌梗塞患者使用血管支架統計。製表／元氣周報
心肌梗塞患者使用血管支架統計。製表／元氣周報

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