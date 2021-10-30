元氣大數據／心肌梗塞患者逐年增加 60到69歲發病高峰

心血管疾病為國人第二大死因，尤其秋冬之際溫差變化大，更是急性心肌梗塞的好發季節，包含知名作家林清玄、半導體業大老胡定華、高雄捷運副總賀新、藝人高以翔等，都因心肌梗塞離世。本期聰明就醫╳健保大數據分析全台心肌梗塞治療狀況，作為民眾就醫參考。

秋冬交替，早晚溫差極大，中老年男性必須做好防寒措施，遠離心肌梗塞厄運。健保資料顯示，心肌梗塞患者逐年上升，107至109年就醫人數分別為10萬9,313人、11萬5,572人、12萬387人，男女比例為三比一，近九成男性患者年逾50歲，年紀愈大，風險愈高，60歲至69歲心肌梗塞男性平均就診人數達2萬6千多人。

● 三高年輕化 年輕患者也可能是心肌梗塞候選人

健保署長李伯璋表示，台灣心肌梗塞年齡層以50歲以上為高峰，但年輕族群就診者也不在少數，不可輕忽。尤其近年來，三高年輕化，血糖、血脂、血壓控管不佳的年輕患者，即為心肌梗塞等重症候選人。

為何男性心梗比率高於女性數倍？健保署長李伯璋表示，女性受到荷爾蒙保護，心血管疾病相較男性低。再者，男性抽菸比率較高、工作壓力大、常應酬飲酒，長期易埋下心肌梗塞病發的不定時炸彈。

李伯璋分享家族罹病經驗，父親有抽菸習慣，63歲死於心肌梗塞，當時正值冬天，剛洗完澡後不久發作，即便老家就在雲林最大的天主教若瑟醫院隔壁，但因缺乏心導管室等醫療器材，無法緊急手術、急救，只能將硝化甘油含在舌下，最後回天乏術。

正因此慘痛經歷，李伯璋隨身攜帶硝化甘油，口袋裡總有一小個避光瓶，他說，「看心臟病醫師都會開一罐給你，用來搶急救黃金時間，以備不時之需。」

● 愛運動、無肥胖問題 不代表心血管一定健康

67歲的李伯璋強調，並非經常運動、身材結實、沒有肥胖問題，就代表心血管健康。他以哥哥為例，雖然身材一般、無肥胖體態，卻裝設心臟支架。

李伯璋表示，許多正值青壯年的外科醫師，平時愛騎單車，熱愛運動，外表看起來很健康，但一照心電圖，心臟血管卻已經狹窄，必須裝置血管支架。

「工作忙又累，健康常被忽略，一旦身體病了，才知道事情大了。」李伯璋自知家族有心血管病史，特別注意血糖控制、飲食習慣，避免暴飲暴食、不熬夜，如有應酬僅是小酌淺嘗，不願意與人拚酒，也盡量減少飯局。

在疫情期間，無法去球場運動，現在李伯璋只要回台南，就打打高爾夫球。他提醒，很多民眾宅在家會狂吃東西，要注意定時量血壓、血糖，做健康檢查，等到感覺身體不舒服，常為時已晚。

● 心梗與三高有共病關係 務必服藥控制防患未然

李伯璋表示，心肌梗塞與高血脂、高血壓、糖尿病等慢性病有著共病關係，三高患者務必服藥控制，外出用餐應酬，也要記得攜帶藥物，才不會漏吃。

「在早期預防控制好慢性病，就能避免心肌梗塞病發送醫，從手術到出院花上更多費用。」一旦急性心肌梗塞發作，須送往大型醫院急診，較能及時搶救、得到妥善照顧。到了疾病預後或事前慢性病照護階段，則可選在一般基層院所，方便就醫，追蹤效果較好。

李伯璋說，健保署實施「多重慢性病整合門診照顧計畫」，以分級就醫進行全人照顧，透過整合門診、居家醫療照護、改善糖尿病、初級腎臟慢性病等醫療給付，在前端做好預防工作，「把大病化小、小病化無。」