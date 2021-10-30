為1.5萬名愛滋受刑人看牙 醫奉獎得主黃常智的不平凡

立法院厚生會與本報合辦的第三十一屆醫療奉獻獎頒獎典禮，今天於圓山大飯店舉行。今參與頒獎典禮的聯合報社長游美月說，聯合報今年70歲了，作為一個70歲的媒體，只做兩件事情，一件事是盡媒體的天職，監督有權利的人，第二件事是關懷有需要的人，這是聯合報70年來非常堅持的兩條道路，未來70年仍會堅持走下去。

游美月說，聯合報非常榮幸在31年前與厚生基金會一起合辦醫療奉獻獎，這獎與聯合報堅持關懷有需要的不謀而合，31年來聯合報記者從一開始發覺、採訪、傳遞，每一位醫護人員在台灣各角落默默付出的感人故事，透過報導傳遞醫護的愛心及大家的努力，希望經由熱誠的傳承，讓社會變得更好，希望與31年的醫奉獎一起走下去。

游美月說，屏東縣龍泉牙醫診所負責人黃常智榮獲個人醫奉獎，他非常平凡卻又不平凡，於監獄醫療服務長達21年，如愛滋、具有攻擊性等受刑人，是其他人避之唯恐不及的對象，他卻甘之如飴，秉持虔誠的態度、謙虛的愛心、堅持的理念及善心的信念，去幫助需要幫助的人，在偏鄉監獄服務醫療弱勢，讓受刑人重生不要被歧視。

黃常智笑說，到監獄為愛滋受刑人治療牙齒，一般人來說，第一個跳出來反對的就是太太，但他要謝謝太太的支持，不但沒有反對，還鼓勵他去做，讓他無後顧之憂，如果太太不同意，根本就做不成，今天這獎有一半要頒給太太。

黃常智指出，在監獄為愛滋受刑人看牙21年，共有1萬5千人次，到現在還沒有感染愛滋，可說是一項奇蹟。黃說，愛滋病受刑人常被家人放棄，他就對受刑人說，出獄時到診所來，他就幫忙打理用餐、治裝、車資等，如此奉獻讓受刑人深受感動，今年疫情期間，更有受刑人透過他捐贈屏東國小學校口罩，讓社會更和諧。