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偏鄉民眾健康的守護天使 鄭聿淩積極推動醫病共享決策

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
彰化縣線西鄉衛生所的護理長鄭聿淩（右）積極推動醫病共享決策，成為偏鄉民眾健康的守護天使。圖／截自Youtube
彰化縣線西鄉衛生所的護理長鄭聿淩（右）積極推動醫病共享決策，成為偏鄉民眾健康的守護天使。圖／截自Youtube

立法院厚生會與本報合辦的第三十一屆醫療奉獻獎頒獎典禮，今天於圓山大飯店舉行。今參與頒獎典禮的立法院厚生會長黃秀芳說，非常感謝此屆的得獎者，不論是在專業上的堅持或偏鄉的服務，對社會貢獻很大，像榮獲個人醫奉獎的彰化縣線西鄉衛生所的護理長鄭聿淩，她是偏鄉民眾健康的守護天使。

典禮主持人說，鄭聿淩曾說人很難生而平等，但醫療和教育是不能不平等的，護理生涯24年時間，前12年在台中榮總服務，後12年在線西鄉衛生所，並積極推動醫病共享決策。

鄭聿淩說，回到彰化縣服務的轉機是因為走入家庭，希望有多一點時間陪伴家人，現於線西鄉衛生所服務，該地是偏鄉，缺乏醫療資源，因健康不僅是醫療問題也是社會問題，並了解預防勝於治療，而從教育著手，改善偏鄉民眾健康。

鄭聿淩指出，以民眾為中心是社會趨勢，推動醫病共享決策概念可以創造雙贏，提供民眾的健康識能，給民眾魚吃，不如教民眾捕魚，為自己健康負責。

衛生所 偏鄉

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