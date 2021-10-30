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照顧罕病兒不遺餘力 醫奉獎得主牛道明有話對女兒說

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
獲頒個人醫奉獎的台北榮總兒童醫學部主任牛道明94歲母親坐輪椅上台獻花給兒子。牛道明感性的說，真的非常激動、高興，可以與媽媽一起分享這個獎。記者沈能元／攝影
獲頒個人醫奉獎的台北榮總兒童醫學部主任牛道明94歲母親坐輪椅上台獻花給兒子。牛道明感性的說，真的非常激動、高興，可以與媽媽一起分享這個獎。記者沈能元／攝影

立法院厚生會與本報合辦的第三十一屆醫療奉獻獎頒獎典禮，今天於圓山大飯店舉行。獲頒個人醫奉獎的台北榮總兒童醫學部主任牛道明，他94歲的母親更坐輪椅上台獻花給兒子。看著媽媽上台，牛道明感性的說，真的非常激動、高興，可以與媽媽一起分享這個獎。

牛道明說，當他擔任第一年住院醫師時，遇到一名罹患罕見疾病的小女童，最後因醫療技術不進步不幸病逝，讓他受到很大的衝擊，當要選科時，竟然沒有人要往兒童罕病發展，有了先前的衝擊，讓他決定往後的志業就是要照顧最小的人。

牛道明也特別謝謝太太，可以容忍他當年每天忙到半夜12點才回家，假日還要參加病人活動，近30年來沒有「開除」他，非常感謝太太。

牛道明說，女兒4歲時，看到他抱著病童的照片見報，覺得他不愛他。牛道明今跟女兒喊話，妳永遠是爸爸的女兒。

他還說，女兒現在是內科住院醫師，今天因為值班，不好意思和同事換班，無法來頒獎典禮現場，現在應該可以體諒爸爸當年的心情。

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