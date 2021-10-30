臺灣同志遊行首度線上舉辦 逾4.7萬人次參加
第19屆臺灣同志遊行今下午登場，因疫情考量，今年首度改為「線上遊行+實體街頭活動」方式舉辦，在線上搭建4舞台、5頻道，根據主辦單位統計，線上觀看直播人次累計4.7萬人次，應援活動更累積超過300萬人次，其中，以新北市民眾最熱情，達128萬人次。
今年遊行主題為「友善日常」，台灣同志遊行總召洪小鯨解釋，同婚專法在2019年通過後，同志遊行主題從「同志好厝邊」到「成人之美」，都是希望大家可以看到身邊同志的存在，去年希望大眾可以理解同志，並尊重他人的認同，今年則是希望理解與尊重能夠落實在生活之中，成為日常。
遊行主持人、台灣同志諮詢熱線社工主任鄭智偉則補充，常聽到有人說通過同婚就代表了政府對同志友善，質疑為什麼還要舉辦同志遊行，爭取同志權益，但其實校園霸凌、家庭出櫃等議題仍存在，也會聽到職場上很多同志不願結婚、不敢結婚，而今年的遊行主題「友善日常」，就是希望不僅僅只有通過同婚，而是能從各層面傳遞對同志的友善與開放。
臺灣同志遊行發言人小白也強調，即便同婚已經通過，但除了婚姻以外，還有愛滋感染、跨性別等多元議題需要被關注。洪小鯨說，明年臺灣同志遊行即將邁入第20屆，期待明年疫情控制得宜，讓同志遊行可以在街頭盛大舉辦。
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