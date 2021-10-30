「尋找神話之鳥」紀錄片 11月13日馬祖全球首映

在馬祖發現瀕臨絕種的黑嘴端鳳頭燕鷗被譽為神話之鳥，導演梁皆得耗時多年拍攝「尋找神話之鳥」紀錄片，11月13日將在馬祖舉辦首映會，將呈現其環境變遷、生態保育發展歷程。

連江縣政府產業發展處人員今天告訴中央社記者，第1部黑嘴端鳳頭燕鷗的跨國生態紀錄片將在今年上映，生態紀錄片導演梁皆得跟隨燕鷗飛越韓國、中國、台灣馬祖、菲律賓等記錄神話之鳥繁殖、出生與遷移過程，展現跨國的生態保育成果。

連江縣政府產業發展處人員指出，民國89年梁皆得意外在馬祖拍攝到黑嘴端鳳頭燕鷗影像，發現8隻成鳥與4隻幼鳥在馬祖無人島礁活動，讓黑嘴端鳳頭燕鷗以瀕臨絕種的神話之鳥面貌重新展現在世人眼前，也讓馬祖為人所知，並展開地方燕鷗保育行動。

連江縣產業發展處表示，梁皆得自民國105年起推動製作「尋找神話之鳥」紀錄片，此片記錄神話之鳥從8隻到現今百隻數量、遷徙路徑上各國保育行動，並傳遞自然與人為環境的破壞，對於黑嘴端鳳頭燕鷗生存造成威脅。

連江縣產發處指出，「尋找神話之鳥」預計12月在全台戲院上映，全球首映會將於11月13日下午1時30分在南竿馬祖民俗文物館舉行，讓馬祖居民先睹為快，同時喚起民眾對生態保育的關心。

馬祖野鳥學會成員王建華告訴中央社記者，馬祖是黑嘴端鳳頭燕鷗的重新發現地，紀錄片為20年來保育工作的紀錄，首映會在馬祖更具有時代意義。

王建華表示，希望透過紀錄片上映，讓民眾了解神話之鳥被發現、保育過程及現今面臨孵育棄巢的真實情況，喚起民間及官方的重視，也讓全球生態保育人士理解現況。