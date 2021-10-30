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助偏鄉失明病患重見光明 鄭立智醫師獲醫療奉獻獎

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
恆春基督教醫院眼科醫師鄭立智獲第31屆醫療奉獻獎，總統府資政張博雅頒獎。圖／截自Youtube
恆春基督教醫院眼科醫師鄭立智獲第31屆醫療奉獻獎，總統府資政張博雅頒獎。圖／截自Youtube

恆春基督教醫院眼科醫師鄭立智，今年獲得第31屆醫療奉獻獎個人奉獻獎，過去他深感恆春眼科醫師的缺乏，民國89年決定獨身自紐西蘭回台至恆基服務，初來時為這個被稱為瞎子村的許多失明病患，因受到醫治而重見光明。

醫療貧瘠之地恆春，一度有「瞎子村」的稱呼。居民迫切需要眼科醫師，偏偏早期整個恆春半島找不到一位。直到1995年陳雲址醫師來到恆春基督教醫院，恆春才終於有了眼科醫師。但一人之力撐不住所有病人，2000年同為眼科醫師的鄭立智，因陳雲址一句「留下來和我一起努力」，決心全力投入偏鄉醫療。

「願意來的人很少，因為很孤獨」鄭立智表示，偏鄉醫師人力少，眼科醫師更是稀少，我們曾有美國來的醫師，支援兩個月後，就趕緊返國了，因為受不了這裡的孤獨，還有人常說，恆春是鳥不生蛋的地方，他幽默說「那邊鳥多得不得了」。

鄭立智回憶，鄉下人知識較貧乏，有些人不知道白內障可以開刀，有個病人失明15年，長年摸黑生活不便，結果開完刀後大放光明，高興得要死，興奮地想要立刻開刀第二隻眼睛，經過他提醒，等第一隻眼睛復原後再來，該名病人也在一個月後返院開刀，讓另外一隻眼睛也重現光明。

不過另外一個病人就沒那麼遵從醫囑。鄭立智說，那位青光眼病人開完刀後，千叮嚀萬叮嚀一定要回診，結果病人就消失了，一年後才回來門診，但此時眼睛已瞎掉，讓醫師很疼惜，「為何不早點來看，應可免於失明危險」。

第31屆醫療奉獻獎頒獎典禮由立法院厚生會與本報合辦，總統府資政張博雅透露，自己是立法院厚生會創會會員，前幾屆獲獎醫療人員，多是外國的傳教士、修女，時至今日有許多台灣醫療人員，願意於偏遠地區、山地、離島等，包括兒童心臟病、罕見疾病等領域奉獻，給予本屆及歷屆受獎人恭喜及感謝。

恆春基督教醫院眼科醫師鄭立智獲第31屆醫療奉獻獎，親友團上台獻花恭賀。圖／截自Youtube
恆春基督教醫院眼科醫師鄭立智獲第31屆醫療奉獻獎，親友團上台獻花恭賀。圖／截自Youtube

醫師 恆春 失明

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