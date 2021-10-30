池上秋收藝術節開鑼 雲門「十三聲」舞出天光雲影版

「放輕鬆，讓我們一起在這裡感受舞者的能量，感受中央山脈和農民汗水滋養的金黃稻田，在這裡得到片刻的共振。」池上鄉等待秋收的金黃色稻浪中，雲門「十三聲」舞者身著黑衣翩翩起舞，伴隨誦唸、民間歌謠、道教科儀等神秘音樂和歌聲，彷彿在天地之間召喚神秘力量。雲門舞集鄭宗龍表示，「十三聲」源自從艋舺街頭發展出的聲音和身體，他希望這些聲音和身體在池上鄉的大山和翠田演出時「得到更大的能量」，而這些能量可以滋養因疫情受創的人們。

2021池上秋收稻穗藝術節今天下午於台東池上鄉萬安社區天堂路稻作區開演，全場上千個位置座無虛席。除了邀來雲門舞集以「十三聲」重新站上大自然舞台，更請來製作人陳鎮川、流行歌手9m88一同參與，在金黃大地上演出天光雲影版本的「十三聲」。

節目一開場，新生代創作歌手 9m88 連唱「Hello Bye Bye」、「Aim High」、「Tell Me」、「Tell Me」等四首曲目，慵懶卻寬闊清亮的歌聲在縱谷和田野之間迴盪穿梭，為現場上千名觀眾帶來秋收的喜悅。

9m88清亮的歌聲之後，雲門舞者一身黑衣上場，在周圍淡藍的山色、綠色的田野之上勾勒神秘的線條。在宛如宗教儀式的神祕音樂和歌聲中，舞者圍著一名穿著民間道衣象徵巫者的舞者跳舞，彷彿向天地祈禱。沒多久，天空果然飄起細雨。面對此一變化，舞者完成舞蹈從容退場、換上防滑鞋再度出場。舞衣卻從黑色轉為五彩繽紛，彷彿為天地換上嶄新色彩。

9m88也在「十三聲」中加入雲門舞者，一同舞動、一同歌唱，激盪出全新火花。演出最末 9m88 祭出兩首安可曲「九頭身日奈」、「一想到你呀」，雲門舞者換上輕便服裝進入觀眾席同樂，也邀請池上國中學生志工上台舞動身軀，嗨翻全場。

「十三聲」源自鄭宗龍從小生長的艋舺街頭。他找來音樂人林強，揉合過去的歌、咒語、嘶吼的身體與聲音，企圖用歌舞找到父母傳遞下來的一種感覺，將傳統的東西予以現代化，探索源頭時也重新找到面對未來的勇氣。他表示，這是一套源自台灣街頭的聲音和身體的語彙，跟池上鄉所代表的土地也有密切的連結。

「十三聲」描繪台灣街頭的庶民風景，舞台版多以燈光創造奇異的視覺享受。這次首度走出劇場，改以千變幻化的天光雲影替代投影。鄭宗龍笑說：「我覺得劇場的投影再怎麼努力也拚不過這片田跟這片山。」演出中不斷有燕子飛入「十三聲」與舞者「共舞」，甚至飛進觀眾席與觀眾同樂。

此次遇上疫情，秋收藝術節席次減半，兩天逾兩千五百張仍秒殺。在文化部「藝FUN線上舞台計畫」與池上鄉文化藝術協會及台灣好基金會協助下，雲門舞集也將於11月27日、11月28日下午2時半，推出「2021雲門十三聲在池上」線上售票演出。演出將加碼「獨家花絮」，跟著雲門從台北到池上，實錄在前身為米倉的空間裡排練、黃金稻浪中走位，更呈現舞者透過親身參訪，增加與池上土地的認識與連結。線上售票演出除了《十三聲》在池上演出的獨家幕後，還有限時回放功能，。節目及購票詳情請洽雲門官網：https://www.cloudgate.org.tw/node/760 2021池上秋收稻穗藝術節今天下午於台東池上鄉萬安社區天堂路稻作區開演，全場上千個位置座無虛席。除了邀來雲門舞集以「十三聲」重新站上大自然舞台，更請來製作人陳鎮川、流行歌手9m88一同參與，在金黃大地上演出天光雲影版本的「十三聲」。記者陳宛茜／攝影 2021池上秋收稻穗藝術節今天下午於台東池上鄉萬安社區天堂路稻作區開演，全場上千個位置座無虛席。除了邀來雲門舞集以「十三聲」重新站上大自然舞台，更請來製作人陳鎮川、流行歌手9m88一同參與，在金黃大地上演出天光雲影版本的「十三聲」。攝影／劉振祥 圖／台灣好基金會提供 2021池上秋收稻穗藝術節今天下午於台東池上鄉萬安社區天堂路稻作區開演，邀來雲門舞集以「十三聲」重新站上大自然舞台，演出過程經常有燕子飛來共演。攝影／劉振祥 圖／台灣好基金會提供