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從台大赴台東行醫 陳玉祥獲醫奉獎「做到不會動為止」

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
台東基督教醫院顧問、耳鼻喉科醫師陳玉祥獲醫療奉獻獎，醫院同事親友紛紛獻花祝賀。圖／截自Youtube
台東基督教醫院顧問、耳鼻喉科醫師陳玉祥獲醫療奉獻獎，醫院同事親友紛紛獻花祝賀。圖／截自Youtube

台東基督教醫院顧問、耳鼻喉科醫師陳玉祥，於偏鄉行醫40年，培育東部醫師人才，解決醫師荒，帶領東基成為花東唯一地區教學醫院，到109年醫師人數成長60%。今獲得第31屆醫療奉獻獎個人奉獻獎，他回想，當年看到宣教士為台灣付出，毅然決然離開台大到台東，因為「我們有能力時，應該自己照顧自己人」。

曾為台東基督教醫院院長的陳玉祥，自小被父親叮囑「家裡就是因為沒錢，弟弟妹妹才死掉，你以後要當醫師救人，且不要收窮人的錢」，一路認真踏實成為台大醫師後，12年前決定提前退休到醫療資源不足的台東偏鄉落腳。盡管已70歲，身上還裝有7根支架，陳玉祥仍滿懷豪情壯志：「我要在後山一直行醫，到不會動才停止。」

陳玉祥今表示，求學時代常看報章雜誌報導，外國宣教士遠渡重洋，不管是隻身來台、或悉家帶眷，來到台灣照顧後山、偏鄉的民眾，心中對他們由衷欽佩，因此萌生「當我們有能力時，應該自己照顧自己人」。

陳玉祥說，自己當兵時，曾辦了四次義診，但後來發現兩天一夜的義診效果不彰，一次只能看30、40人，要向宣教士那樣，才算是投身奉獻，尤其台大醫院少他一個醫師無所謂，馬上就能補人，因此毅然決然決定到台東行醫。

偏鄉醫療人力不足，徵醫師也是困難重重。陳玉祥說，起初會先與應徵醫師約在台北面談，面試六、七個人中，可能只有一個願意來，大多考量小孩、經濟或爸媽照顧等因素，「很難找啦，但也難怪他們，各有各的困難」。他透露，現在努力應徵下，從30幾個增加到50幾個醫師，「有進步了」。

台東基督教醫院顧問、耳鼻喉科醫師陳玉祥今獲得第31屆醫療奉獻獎個人奉獻獎。圖／截自Youtube
台東基督教醫院顧問、耳鼻喉科醫師陳玉祥今獲得第31屆醫療奉獻獎個人奉獻獎。圖／截自Youtube

醫師 台東 偏鄉

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