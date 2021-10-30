聽新聞
test
0:00 / 0:00
從台大赴台東行醫 陳玉祥獲醫奉獎「做到不會動為止」
台東基督教醫院顧問、耳鼻喉科醫師陳玉祥，於偏鄉行醫40年，培育東部醫師人才，解決醫師荒，帶領東基成為花東唯一地區教學醫院，到109年醫師人數成長60%。今獲得第31屆醫療奉獻獎個人奉獻獎，他回想，當年看到宣教士為台灣付出，毅然決然離開台大到台東，因為「我們有能力時，應該自己照顧自己人」。
曾為台東基督教醫院院長的陳玉祥，自小被父親叮囑「家裡就是因為沒錢，弟弟妹妹才死掉，你以後要當醫師救人，且不要收窮人的錢」，一路認真踏實成為台大醫師後，12年前決定提前退休到醫療資源不足的台東偏鄉落腳。盡管已70歲，身上還裝有7根支架，陳玉祥仍滿懷豪情壯志：「我要在後山一直行醫，到不會動才停止。」
陳玉祥今表示，求學時代常看報章雜誌報導，外國宣教士遠渡重洋，不管是隻身來台、或悉家帶眷，來到台灣照顧後山、偏鄉的民眾，心中對他們由衷欽佩，因此萌生「當我們有能力時，應該自己照顧自己人」。
陳玉祥說，自己當兵時，曾辦了四次義診，但後來發現兩天一夜的義診效果不彰，一次只能看30、40人，要向宣教士那樣，才算是投身奉獻，尤其台大醫院少他一個醫師無所謂，馬上就能補人，因此毅然決然決定到台東行醫。
偏鄉醫療人力不足，徵醫師也是困難重重。陳玉祥說，起初會先與應徵醫師約在台北面談，面試六、七個人中，可能只有一個願意來，大多考量小孩、經濟或爸媽照顧等因素，「很難找啦，但也難怪他們，各有各的困難」。他透露，現在努力應徵下，從30幾個增加到50幾個醫師，「有進步了」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言