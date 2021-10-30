A320全座艙飛機駕駛艙都搬來了！ 航發會講座還有這2場

為推廣台灣航空產業並吸引更多人才共同加入航空領域，中華航空事業發展基金會已連續五年舉辦「飛航解密 暢遊天際」系列講座，今年首站正式在台北啟航，特別將A320全座艙飛機駕駛艙搬進科教館，沉浸式虛擬駕駛體驗一圓民眾當機師的夢想。

航發會說，2021年首站於台北科教管正式啟航，講師邀請到民航局飛航標準組航務科科長張泰誠、長榮航空資深簽派員林俊宇、台北飛航情報中心高雄諮詢台台長林展緯以及中華航空班表策畫部經理吳友仁，從不同的工作崗位與聽眾分享航空產業的精采。

航發會說，近來航空產業受到新冠肺炎疫情衝擊，民眾也已許久沒有搭乘飛機的機會，該次活動特別規畫「iPILOT飛行體驗」主題活動，將A320全座艙飛機駕駛艙搬進科教館，沉浸式虛擬駕駛體驗一圓民眾當機師的夢想，由於活動名額有限，大批民眾一早就在現場排隊等候。

航發會董事長陳彥伯致詞表示，航發會成立至今30多年，是航空產業重要的夥伴，航發會希望能夠透過飛航講座，邀請在航空產業各個領域的職人親近航空迷，讓年輕朋友的飛航夢想能夠實現，未來成為航空產業的生力軍。

航發會說，講座開場由具有機師經驗的張泰誠，以「跨域飛翔-從機師到飛航檢查員」為主題，帶領大家認識飛航檢查員工作，想要當飛航檢查員需先具有機師經歷，並且對於各項國際飛航標準、規範手冊都要瞭若指掌，與飛航相關的技術管理、檢定給證和各項檢查都是檢查員的職掌，為飛航安全做出最嚴謹的把關。

航發會說，簽派員是每一趟飛行前的靈魂人物，負責制定飛航計畫，林俊宇形容簽派員就像是24小時的飛行管家，從起飛前的飛行文件準備、起飛後的飛機監控，一直到落地後的班機調度，簽派員隨時隨地都在守護著班機，因此又被稱為地面上的飛行員，想要成為一位優秀簽派員具備語言能力、溝通協調、團隊合作、健康身心等都是重要條件。

林展緯則以實際案例與圖表詳細講解何謂飛航情報，並帶領聽眾一字字用飛行語言解讀飛行公告，也分享目前台灣每天都有數百個飛行公告，圖形化資訊發展將有助於提升判讀飛航公告的效率，幫助簽派員擬定飛航計畫。

吳友仁向聽眾分享航空公司是如何規畫航班、航權談判、班機調度等議題。他說，班表作業需要兼顧公司營運與市場需求，是一個協調、取捨的過程。