屏基馬拉威團隊獲醫奉獎 「施比受更為有福」奉獻需要

屏東基督教醫院馬拉威工作團隊，近20年遠赴馬拉威提供醫療及生活扶助，今團隊獲得第31屆醫療奉獻獎「團體醫療奉獻獎」，屏基院長余廣亮代表致詞時表示，雖然我國現在與馬拉威無邦交，但政府與民間互相幫助，且秉持「施比受更為有福」，更願付出心力在有需要的人。

馬拉威飽受貧困及愛滋病襲擊，近20年來屏東基督教醫院組工作團隊，遠赴馬拉威成立「彩虹門診」，提供醫療及生活扶助。2008年台灣與馬拉威斷交，屏基院長余廣亮自掏腰包付錢給當地員工繼續照料愛滋病患。經他努力奔走，隔年持續守護馬拉威，積極培訓在地人才，讓馬拉威人自助人助，至今服務超過1萬5千名愛滋病患，且與國際組織合作，開發愛滋病電子資料系統及藥庫資訊系統。

屏基馬拉威工作團隊今上台領獎，院長余廣亮代表致詞時表示，人不分種族、宗教，雖我國與馬拉威沒有邦交，但透過民間機構方式，及促進民間參與公共建設（PPP）方式，讓政府及民間互相合作，成為彼此很好的夥伴關係。他也提到，雖我國與馬拉威斷交，衛福部仍然提供補助計畫，協助屏基在馬拉威作為訓練據點，獻愛在有需要幫助的地方。