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揪鴻騰工程師染疫 富佳生技「口水機」通過EUA

中央社 / 台北30日電

鴻騰精密工程師先前確診COVID-19，是由富佳生技開發、俗稱「口水機」的唾液PCR快篩機檢出。這款儀器現在通過衛福部食藥署EUA審查，但僅供醫療專業人員執行。

衛生福利部食品藥物管理署昨天公布，富佳生技的唾液PCR快篩機「艾卡爾」核酸檢測分析與試劑組，通過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）醫材緊急使用授權（EUA）審查，可專案製造販賣。

9月時，鴻海子公司鴻騰精密一名研發工程師確診染疫，這名工程師曾參與富佳生技的產品開發，富佳生技免費提供這款唾液PCR快篩機供員工試用。工程師檢出陽性後，又進行多種PCR檢測卻時陰時陽，最後因驗出雙基因陽性，經專家判定為確診。

食藥署醫粧組簡任技正林欣慧今天告訴中央社記者，這款唾液篩檢儀器並非外界認知的快篩，而是唾液PCR採檢儀器，先前也有國產與進口的唾液PCR核酸檢測篩檢儀器與試劑通過EUA審查。

林欣慧說，唾液PCR採檢好處在於使用方便，只要受檢者採集唾液即可，不須由醫護人員用鼻咽拭子採檢；但她強調，後續檢驗操作仍須由醫療專業人員執行。

林欣慧表示，目前國內尚未通過家用唾液快篩儀器或試劑，呼籲民眾勿自行購買使用，否則檢測結果不準確，反而會造成防疫困擾。

林口長庚醫院病毒室主任施信如受訪時表示，由於病毒可能存在喉頭，才能透過咳嗽將深喉唾液咳出，作為檢驗檢體，研究團隊先前曾針對同一組人進行鼻腔、深喉唾液採檢，證實兩者檢驗準確率相當。

施信如說，相較「戳鼻子」的鼻咽拭子，深喉唾液可由民眾自行採檢，降低醫事人員暴露風險，另因可在家中進行，即便是居家檢疫、隔離的民眾也不用專程搭防疫計程車到醫院採檢，可望省去移動過程中的傳播風險。

不過，正因深喉唾液是民眾自行搜集，民眾必須按照特定步驟執行，施信如舉例，像是民眾必須要咳一咳再吐口水，不能隨便吐，有些國家甚至會要求視訊採檢，確保採檢確實。

若是民眾咳出痰，是否影響檢驗結果。施信如說，搜集液中都有分解唾液、痰液的成分，可望避免干擾檢驗結果。

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