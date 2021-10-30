苦難的人走不出幸福的人就走進去 林俊龍推動全人照顧

立法院厚生會與本報合辦的第三十一屆醫療奉獻獎頒獎典禮，今天於圓山大飯店舉行。參與頒獎典禮的行政院長蘇貞昌說，在這裡要向全台的醫療人員致最高的敬意與感謝，去年新冠肺炎疫情爆發，台灣非常辛苦，卻能成為幸福之地，第一線醫護人員非常了不起。

蘇貞昌說，醫療奉獻獎一代又一代，從醫護人員選出典範，今年醫奉獎個人獎得主，現年78歲的慈濟醫療志業執行長林俊龍，52歲時就從美國放下工作回到台灣，並到偏鄉及偏遠的花蓮慈濟服務，甚至是只要是國外有需要醫療協助時，就帶著醫療人員到國外服務，讓世界看到台灣。

林俊龍於今年四月二日花蓮太魯閣號火車出軌事發現場搶救傷者。林俊龍說，他長期在天主教醫院工作，一切以病人為中心，致力於「苦難的人走不出去，幸福的人就走進去」，並在花蓮推動兩件事，包括健康柑仔店深入社區進行衛教，以及培養健康守門人到行動不便長者家中量血糖、量血壓，完成全人、全時、全家、全隊照顧好

林俊龍指出，現在透過遠距醫療、雲端病歷、無線傳輸等科技，可以在偏鄉醫療日以繼夜的服務患者，照顧民眾健康。