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獨／上週住院治療…樂天銀行董座簡明仁今辭世 享壽70歲

醫療奉獻獎頒獎9個人1團體 特殊貢獻獎由葉金川獲得

攝影中心 / 記者林俊良/即時報導
副總統賴清德頒獎給醫療奉獻獎得主兒童心臟學之父呂鴻基醫師。記者林俊良／攝影
副總統賴清德頒獎給醫療奉獻獎得主兒童心臟學之父呂鴻基醫師。記者林俊良／攝影

第卅一屆醫療奉獻獎今在圓山飯店舉辦頒獎典禮。「醫療奉獻獎」由厚生基金會、衛福部、ＴＶＢＳ及聯合報系共同舉辦，今年邁向第卅一屆，今年個人特殊貢獻獎由葉金川獲得，兒童心臟學之父呂鴻基、慈濟醫療法人執行長林俊龍、台北榮總兒童醫學部主任牛道明、彰化縣線西衛生所護理長鄭聿淩、在屏東縣村落執業的牙醫黃常智，在台東偏鄉落腳的陳玉祥、恆春眼科醫師鄭立智、在澎湖惠民醫院包辦大小雜務的韓國乾等八人獲個人獎；團體獎頒給屏基馬拉威工作團隊。

副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中，出席致詞頒獎。

第卅一屆醫療奉獻獎今在圓山飯店舉辦頒獎典禮。今年個人特殊貢獻獎由葉金川獲得，兒童心臟學之父呂鴻基、慈濟醫療法人執行長林俊龍、台北榮總兒童醫學部主任牛道明、彰化縣線西衛生所護理長鄭聿淩、在屏東縣村落執業的牙醫黃常智，在台東偏鄉落腳的陳玉祥、恆春眼科醫師鄭立智、在澎湖惠民醫院包辦大小雜務的韓國乾等八人獲個人獎；團體獎由屏基馬拉威工作團隊獲獎。記者林俊良／攝影
第卅一屆醫療奉獻獎今在圓山飯店舉辦頒獎典禮。今年個人特殊貢獻獎由葉金川獲得，兒童心臟學之父呂鴻基、慈濟醫療法人執行長林俊龍、台北榮總兒童醫學部主任牛道明、彰化縣線西衛生所護理長鄭聿淩、在屏東縣村落執業的牙醫黃常智，在台東偏鄉落腳的陳玉祥、恆春眼科醫師鄭立智、在澎湖惠民醫院包辦大小雜務的韓國乾等八人獲個人獎；團體獎由屏基馬拉威工作團隊獲獎。記者林俊良／攝影
「抗煞英雄」前衛生署長葉金川（右）今獲得第31屆醫療奉獻獎「特殊奉獻獎」，醫療奉獻獎評委會主委陳建仁（左）頒獎。記者林俊良／攝影
「抗煞英雄」前衛生署長葉金川（右）今獲得第31屆醫療奉獻獎「特殊奉獻獎」，醫療奉獻獎評委會主委陳建仁（左）頒獎。記者林俊良／攝影
第卅一屆醫療奉獻獎今在圓山飯店舉辦頒獎典禮。副總統賴清德（左二）、行政院長蘇貞昌（右一）、衛福部長陳時中（左一），醫奉獎評委會主委前副總統陳建仁（右二），蒞臨致詞頒獎。記者林俊良／攝影
第卅一屆醫療奉獻獎今在圓山飯店舉辦頒獎典禮。副總統賴清德（左二）、行政院長蘇貞昌（右一）、衛福部長陳時中（左一），醫奉獎評委會主委前副總統陳建仁（右二），蒞臨致詞頒獎。記者林俊良／攝影
行政院長蘇貞昌，頒獎給醫療奉獻獎得主慈濟醫療法人執行長林俊龍醫師。記者林俊良／攝影
行政院長蘇貞昌，頒獎給醫療奉獻獎得主慈濟醫療法人執行長林俊龍醫師。記者林俊良／攝影

衛福部 衛生所

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