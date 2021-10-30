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兒童心臟學之父獲醫奉獎 呂鴻基完成不可能的任務

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
兒童心臟學之父獲醫奉獎，呂鴻基完成不可能的任務。圖／取自YouTube
兒童心臟學之父獲醫奉獎，呂鴻基完成不可能的任務。圖／取自YouTube

立法院厚生會與本報合辦的第31屆醫療奉獻獎頒獎典禮，今天在圓山大飯店舉行。參與盛會的副總統賴清德說，今天非常高興參與典禮，一起分享榮耀及喜悅，而這個獎不是論醫術高低、患者人數多少、所賺金額的多寡，是要表彰醫療人員的犧牲奉獻、超越常人，他代表蔡英文總統及國家，對得獎者表達最高的敬意。

賴清德說，今天得獎者中最資深的呂鴻基是兒童心臟學之父，是兒童心臟的守護神，致力於兒童心臟病的研究、篩檢、治療，甚至成立基金會推動一月救一心，讓兒童心臟病患的存活率高達9成，得獎是實至名歸。

典禮主持人說，呂鴻基被學生取了「Mission Impossible」綽號，並花了30年催生台大兒童醫院，完成不可能的任務。呂笑說，有聽過這個綽號。

呂鴻基感性的說，小兒科醫師就是要照顧兒童健康長大，有好的學習行為替家庭、國家做事，1984年擔任台大醫院小兒科主任後，看到很多兒童重病、難病、罕病手術都在小兒科，因此呼籲台大應建立兒童醫院並列入國家6年建設，最後終於在1994年開示籌設，為兒童健康照顧並進行更多的研究。

參與頒獎典禮的衛福部長陳時中也說，今天是第31屆醫療奉獻獎頒獎典禮，回想31年前由資政張博雅、厚生基金會創會會長黃明和，共同把這獎項建立起來，那時的用心是希望鼓勵更多醫護人員到偏鄉服務、發揮愛心，而31年來由聯合報、TVBS長期報導，讓更多人知道這獎項及得獎者的愛心。

陳時中說，今年得獎者兒童心臟病權威呂鴻基，不僅關心兒童心臟健康，更對整體兒童健康照顧及組織體制、法治建立不遺餘力，所以每次見到呂鴻基，聽到這些都很緊張，但深切感受到呂鴻基的心意，衛福部已擬定4年計畫，投入27億元照顧兒童健康及少子女化問題。

台大醫院 心臟病 愛心

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