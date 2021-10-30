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台灣同志大遊行登場 線上應援友善日常

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
第19屆台灣同志遊行今天下午2時在線上登場。圖／取自台灣同志遊行官網
第19屆台灣同志遊行今天下午2時在線上登場。圖／取自台灣同志遊行官網

第19屆台灣同志遊行「友善日常in Taiwan」下午2時線上（ https://event.taiwanpride.lgbt ）登場，今年受限疫情，從過往的街頭盛會轉戰到線上，主辦單位總共打造4種舞台、5個頻道，主舞台蕃薯市從下午2時到5時半，由入圍金曲新人獎的創作歌手李友廷、同志YouTuber那那大師feat.阿超、藝人王彩樺、今年彩虹大使戴愛玲接力表演；另外還有狂嗨城、好議都、談心市聊天房間等。

台灣同志遊行從2003年的第一屆開始至今，已邁入第19個年頭，遊行固定於每年10月最後一個周六在台北舉辦，參與人數逐年增加，即便去年面對疫情，仍有超過13萬人參與，今年則面臨疫情挑戰，首度以「線上遊行+實體街頭活動」方式舉辦。

今年總共有4種舞台、5個頻道，主舞台蕃薯市從今天下午2時到5時半預計分別放送入圍金曲新人獎的創作歌手李友廷、同志YouTuber那那大師feat.阿超、藝人王彩樺、以及今年彩虹大使戴愛玲等帶來的精彩演出。另外還有狂嗨城、好議都、談心市聊天房間等。

實體活動部分，則分別在台北市政府前南廣場、台北信義新天地新光三越A4前廣場、捷運忠孝復興站2號出口設置拍照打卡牆，另有燈箱車播放相關影片行經東區、信義商圈、台北火車站及西門商圈等，向社會大眾展現台灣的同志驕傲。

同志遊行 疫情 YouTuber

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