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台逾萬名婦女患乳癌 預防藥物治療超前部署

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
台北乳癌國際研討會（TIBCS）今明二日舉行，台灣乳房醫學會理事長曾令民出席。圖／台灣乳房醫學會提供
台北乳癌國際研討會（TIBCS）今明二日舉行，台灣乳房醫學會理事長曾令民出席。圖／台灣乳房醫學會提供

世界衛生組織（WHO）最新統計，去年全球乳癌新增230萬例，首度超越肺癌成為全球最常見癌症，台灣每年有逾萬名婦女罹患乳癌。台灣乳房醫學會表示，了解基因突變風險、藥物治療順序調整，乳癌預防及治療朝向「超前部署」的治療趨勢。

台北乳癌國際研討會（TIBCS）今年主題為「Right Treatment, Right Patient 2021」，今明二日邀請眾多國際乳癌權威分享世界趨勢及最新進展。今年大會與韓國乳房醫學會合作舉行聯合會議，針對「如何適應亞洲患者的最新現代治療」進行專題討論。

台灣每年逾2000名女性死於乳癌，相當於每天約31位女性被診斷罹患乳癌、6位女性因乳癌失去寶貴性命。台灣乳房醫學會理事長暨台北榮總外科部主任曾令民醫師表示，乳癌是台灣女性發生率最高的癌症，發生高峰約在45至69歲之間。

曾令民表示，乳癌的成因及型態與人種、基因有關，會議中邀請多位韓國、日本、新加坡等亞洲專家學者，探討適合亞洲族群病患的治療方式，為病患找出更精準更有效的療法。

隨著醫學進步，近年乳癌治療藥物有非常大的進展與突破，臨床醫師可依據不同的亞型及分期，提供病患不同的治療方式，延長生命及改善生活品質。目前全世界對於乳癌預防及治療朝向超前部署的治療趨勢，病患可以有好的預後。

乳癌治療超前部署分為兩部分，一個是目前已知基因中帶有BRCA基因突變，未來罹患乳癌及卵巢的風險極高，若知道自己帶有BRCA基因突變，提早採取預防性手術切除乳，可降低日後罹患風險。幾年前美國女星安潔莉娜裘莉因家族帶有BRCA1基因異常，因而決定雙乳切除手術以預防乳癌發生。

另一個則是藥物治療，過去傳統治療觀念是先手術、術後再依據病理報告給予必要的藥物治療。近年則採取反向治療方式，病患確診罹患乳癌，部份乳癌變異型，醫師不是先安排開刀，而是先了解病理報告及腫瘤特性，再依據期別、腫瘤大小、特性術前先給予藥物治療，待腫瘤縮小後再進行手術。

曾令民說，術前先進行藥物治療的方法，可以減少手術切除範圍，病患可增加乳房保留機率，也可避免不必要的淋巴廓清術，且醫師可得知藥物反應率，即使反應率不佳也不用太過擔心，目前有足夠的研究證實，在原本治療藥物裡再加上其他藥物治療，可改善治療的風險。

曾令民表示，乳癌臨床試驗多為歐美設計，亞洲國家臨床證據略微不足，會中各國專家就臨床治療問題交流意見，包括乳癌病人術前接受藥物治療，若效果不錯、病理症狀完全消除，後續可否減緩藥物治療等，以及三線乳癌病人若碰上變異，及早用藥對病情有幫助。

乳癌「治療」要超前部署，「預防」也要超前部署。曾令民說，發生癌症因素很多，包括體質、基因等，後天環境也是其一因素。他建議民眾減少接觸環境賀爾蒙，如避免用塑膠、美耐皿餐盤盛裝熱食，並維持理想體重，每周至少運動三次、每次30分鐘。值得注意的是生活作息不正常，會增加乳癌發生機率，最好早睡早起、遠離菸酒、適度釋放壓力。

定期接受乳房檢查，更是預防乳癌重要關鍵，曾令民說，乳房X光攝影是乳癌篩檢最佳工具，健保署提供45至69歲的婦女每兩年一次免費攝影，有二等親以內血親罹患乳癌的婦女可提前至40歲。家族裏若有50歲前罹患乳癌建議及早開始定期乳房觸摸及超音波檢查。

近幾年癌症治療已走入精準醫療時代，也就是從基因的角度出發，依據不同基因變異選擇合適的標靶藥物。然而如何找出最適合病人，提供最適當的治療。

大會今也邀請美國Charles Perou教授進行專題演講。曾令民說，Perou教授是奠定近代乳癌研究的關鍵人物之一，他利用PAM50檢測方式將乳腺癌分為五個亞型，同時發現每個分子亞型的許多遺傳因子。Perou教授撰寫450多篇評議論文，被引用超過20萬次，獲得ACR乳腺癌研究傑出研究員獎、歐洲腫瘤研究所乳腺癌治療獎等獎項肯定。

乳癌 基因 手術

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