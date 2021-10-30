穿山甲、藍腹鷴躍上口罩好吸睛 里山生活市集只送不賣

林務局東勢林區管理處臉書粉絲頁釋出「里山森林口罩」，口罩上五位主角：台灣野豬、黃魚鴞、白面鼯鼠、穿山甲、藍腹鷴，都是谷關原民社區里山森林內重要的野生動物，一推出詢問度破表，網友敲碗「怎麼買？」東勢林管處表示，這款口罩只送不賣，歡迎民眾明天到文心森林公園參加「2021里山生活市集」活動，有機會將限量森林系口罩「戴」回家。

東勢林管處明天在台中市南屯區文心森林公園舉辦「2021里山生活市集」活動，現場除了多樣農特產品與手工藝品，也邀請泰雅獨立樂團演奏，更有在網路上詢問度破表的限量「里山森林口罩」。

東勢林管處指出，里山森林口罩印有五個主角：台灣野豬、黃魚鴞、白面鼯鼠、穿山甲、藍腹鷴，淡淡清、黃、粉色襯底，採3D船型口罩立面，昨天發布上臉書，詢問度相當高，但這款口罩屬於活動紀念款，「只送不賣」。

「里山森林口罩」如何獲得？活動當天發行「里山券」，持100元現金於服務台換購等值面額里山券100元，除送里山券10元外，還可獲得摸彩券一張(限量1000份)，有機會抽到里山森林口罩1盒(限量20盒)或其他精美好禮。

除了活動換購里山券可獲得外，參加當日開幕活動(9時30分至10時10分)，全程坐觀眾席也有機會獲得可愛的森林系口罩，限量50盒，發完為止。歡迎民眾逛市集支持優質友善小農，詳情可請「2021里山生活市集」粉絲專頁。