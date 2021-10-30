Red Bull「打擊狂人」周末快閃嘉年華 松菸強勢出擊

棒球始終是台灣熱門運動賽事，而揮棒擊球的瞬間、看著棒球在天空中飛舞的美麗弧線、場邊的加油吶喊，皆是棒球的魅力所在。Red Bull與國泰金控合作，將於下周11月6日（六）推出「Batting Mania打擊狂人」限定嘉年華活動，除了將舉辦「打擊狂人」台北複賽和最終決賽，再邀請新生代饒舌團體Multiverse到場，展開一場2021秋季最盛大的野球音樂嘉年華。

除了精彩決賽過程，現場並設有四大闖關遊戲，邀請所有民眾一試身手。「挑戰黃子鵬」是以打擊者身份出發，透過VR體驗讓人宛如親自對決擅長低肩側投的Red Bull運動員黃子鵬的刁鑽球路，「挑戰張泰山」則考驗著眼手協調力，而假如你還不了解打擊狂人的比賽內容？「打擊狂人mini」則將比賽內容精簡化，考驗參加者的瞄準擊球點；最後「控球王」則讓人化身投手，以12球挑戰九宮格欄位，高度考驗控球精準度。