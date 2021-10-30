新冠疫情促進通訊診療 今年6月達最高峰至7萬人次

新冠肺炎疫情延燒全球近2年，不僅讓許多人失去生命，更改變了人類的生活及就醫行為，民眾常擔心染疫，不願到醫院就醫，使得通訊診療方式興起。健保署表示，今年5月爆發社區疫情，進而擴大通訊診療至所有民眾，就診人次高峰期為6月的7萬人次，但隨著疫情趨緩，就醫人次已逐步下降，不過「通訊醫療」也透露出法令是否支持、病患隱私保護等問題。

台大公共衛生學院今舉辦「全民健保通訊診療政策的經驗與展望」研討會，台大公衛學院院長、台灣健康保險學會理事長鄭守夏說，通訊診療是新的就醫方式，但未來發展如何、成本划算嗎？值得大家探討。

參與研討會的健保署副署長蔡淑鈴說，受新冠肺炎疫情影響，促進通訊醫療興起，許多國家有不同的作法，但主要關注不外乎醫師與病患接受程度、法令是否支持、保險有無支付、數位落差、病患隱私保護等。

蔡淑鈴指出，今年5月時國內疫情爆發前，已開放居家檢疫或隔離民眾進行視訊醫療，但疫情爆發後，民眾真的不敢到醫院看病，因而擴大至所有民眾均可以視訊醫療，就醫科別為急診不限科別及眼科、耳鼻喉科、皮膚科等。

蔡淑鈴說，據健保署統計，今年6月至9月，每月醫師對患者為1對1的視訊診療人次，分別為7萬、5萬、3萬、1萬多人次，但隨著疫情趨緩，視訊診療人次逐步降低，高峰從一周約1萬7500人次，降至約2500人次，而疫情爆發期間視訊診療使用人次多，主要是各大醫院積極推動及鼓勵病患，這都是有幫忙的。

另如偏鄉或離島有駐診醫師，但可能不是民眾病症所需的專科醫師，此時透過通訊診療，民眾可先到在地端醫師進行檢查，再把檢查結果經由遠端醫師判讀，5月至9月底使用人數約100至200人次，健保署今年已編列1億元將給付相關診療費用，明年經費還會再增加一點。

但蔡淑鈴舉例，身邊有一友人的爸爸在北部某醫學中心視訊就醫，但光是操作手機視訊就弄到頭昏眼花，只好採用電話問診，但看診後院方郵寄處方箋卻沒送到，老人家只好到直接到醫院就醫，顯示視訊診療仍有需要改進的地方。

蔡淑鈴說，視訊診療過程發現，使用通訊診療族群多為慢性病患，其醫療不可中斷，必須持續服藥，透過視訊診療對患者幫助很大，但也看到許多問題，如視訊醫療過程發現，遠端醫師無法取得病患健保卡，無法查詢雲端資料系統、申報遠距會診費用，因此著手試辦虛擬健保卡，提供虛擬鍵保卡QRＣode，目前已有628家院所參與試辦計畫，使用約有數百人，往後會持續擴大辦理。

此外，蔡淑鈴說，往後要如何修通訊診察治療辦法等正式鬆綁視訊診療、電子處方箋等，健保署近期將邀集專家分享視訊診療相關經驗及如何擴大遠距醫療等議題。