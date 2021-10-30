高麗菜每顆10元開放自採 農民驚：別拖垮行情

高麗菜又生產過盛了嗎？彰化縣二林鎮今天有高麗菜田開放自採，每顆10元，訊息PO網經分享到南彰各大臉書社群，網友紛紛問「高麗菜又便宜了嗎？」農民大驚留言「這是阿共仔派來打擊台灣高麗菜的嗎？」有的建議「直接犁掉，以免拖垮行情。」

高麗菜是台灣大宗蔬菜，彰化縣種植面積776.41公頃，排名全台第四，每逢高麗菜生產過盛，從政府到民間社團大量採購捐贈，農民也會開放園區自採。目前還沒到高麗菜盛產季節，今天二林鎮有高麗菜田開放自採格外引起消費者注意，有關切8月上旬大雨造成的高菜價時代是否結束，更多的網友詢問詳細地點，攜老扶幼入園摘採。

開放自採高麗菜的顏姓農民說，高麗菜田面積約8分地，這批高麗菜8月大雨過後種植，以前天氣從沒像今年這麼熱，高麗菜喜歡涼冷，無法在高溫環境下生長良好，這批高麗菜品質不是很好，他能賣多少算多少，賣完後再新種二期蔬菜。

前往摘採的林姓二林鎮民表示，今天自採的高麗菜品質確實不太好，每顆約重1公斤，葉面多破損，不過這樣代表有菜蟲吃過，沒什麼農藥殘留，他摘了4顆，若清炒一家五口一次吃半顆，煮火鍋一次1顆，4顆可以食用1周。

農民在埤頭、竹塘、芳苑等臉書社群看到分享高麗菜自採的貼文，反應強烈，洪姓、施姓、陳姓、張姓、李姓等農民留言「這是阿共派來打擊台灣高麗菜的嗎？」「吃力」、「破壞行情」、「又一個來亂的」、「拖垮行情」，建議「可以叫人直接犁掉，不用搞有的沒有的」、「幫他找人犁」。

根據農糧署「大宗蔬菜播種量及供苗預警資訊」顯示，今年10月中旬甘藍（高麗菜）育苗場售出種苗596.4萬株，已達540萬株到600萬株之間的紅色警戒，跟最近3年內相比，10月中旬高麗菜種苗售出量成長10%。批發價方面，溪湖鎮果菜批發市場甘藍最高價每公斤25元，均價14.5元，跟大雨過後最高價每公斤60元相比，已大幅回穩。