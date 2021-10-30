台中榮總慶今39周年院慶國際研討會 大愛牆落成亮相
台中榮總39周年院慶國際研討會今天登場，為台中榮總創院首次超大型國際會議，包含心冠肺炎防疫及各專科領域的研討，與國際專家分享、切磋，提升醫療品質。院方為感謝院內器官勸募移植累計超過500名器官捐贈者無私奉獻，以雕塑永恆之愛的大愛牆今天落成亮相，延續並傳承大愛。
台中榮總在院長陳適安領導下，以「尖端醫療、精準醫療、智慧醫療、再生醫療」為主要發展目標，廣邀國內外各醫學專科的大師舉辦39周年院慶國際研討會。
與會的退輔會主委馮世寬說，感謝台中榮總醫護這一年多來投入抗疫工作，讓台中榮總在篩檢、治療及疫苗接種各方面繳出亮眼成績單，尤其是全國第一個承接「北病南送」任務，並達成100％治癒率，以及後續的大規模疫苗接種，對台灣的防疫醫療做出了重大貢獻。
台中榮總院長陳適安說，推動智慧醫療、精準醫療是勢在必行的國家政策，台中榮總39周年院慶國際研討會，共召集了23個部科參與籌備，邀請331名國內專家、30名國外大師參與，約221個演講場次。
陳適安指出，台中榮總2004年經財團法人器官捐贈移植登錄中心委託成為中區器官勸募網絡責任醫院開始器官勸募移植，至去年底有逾500名器官捐贈者成就大愛，造福很多受贈者，繼第一期大愛牆之後，今天落成亮相新的大愛牆，傳承、延續愛精神，造福更多的民眾。
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