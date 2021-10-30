台中榮總慶今39周年院慶國際研討會 大愛牆落成亮相

台中榮總39周年院慶國際研討會今天登場，為台中榮總創院首次超大型國際會議，包含心冠肺炎防疫及各專科領域的研討，與國際專家分享、切磋，提升醫療品質。院方為感謝院內器官勸募移植累計超過500名器官捐贈者無私奉獻，以雕塑永恆之愛的大愛牆今天落成亮相，延續並傳承大愛。

台中榮總在院長陳適安領導下，以「尖端醫療、精準醫療、智慧醫療、再生醫療」為主要發展目標，廣邀國內外各醫學專科的大師舉辦39周年院慶國際研討會。

與會的退輔會主委馮世寬說，感謝台中榮總醫護這一年多來投入抗疫工作，讓台中榮總在篩檢、治療及疫苗接種各方面繳出亮眼成績單，尤其是全國第一個承接「北病南送」任務，並達成100％治癒率，以及後續的大規模疫苗接種，對台灣的防疫醫療做出了重大貢獻。

台中榮總院長陳適安說，推動智慧醫療、精準醫療是勢在必行的國家政策，台中榮總39周年院慶國際研討會，共召集了23個部科參與籌備，邀請331名國內專家、30名國外大師參與，約221個演講場次。