國境之南服務23年 鄭立智獲醫療奉獻獎

71歲的恆春基督教醫院眼科醫生鄭立智，在恆基服務23年仍持續站在岡位上，23年來深入偏鄉服務，讓不少人重見光明，獲得今年的醫療奉獻獎個人獎。

鄭立智在受訪時談起「39年從醫路」的起頭，打趣地說「其實那時候自己也沒想到會考進醫學系」，年輕時在馬祖衛生所當兵的經歷，深深影響著他，讓他對偏遠醫療的缺乏與需要有了更深的體悟，也種下日後到恆春半島服務的契機。

鄭立智說，當時離島醫療人力資源不足，從普通的感冒看診、島上官兵寄生蟲篩檢、盲腸開刀、接生、檢驗樣樣都要處理，甚至照X光片、洗片、看片都得由他一手完成，也因為在克難環境下，讓自己成為有著「十八般武藝」的小島醫師。

民國66年醫學院畢業，鄭立智先後在高雄國軍802總醫院、屏東基督教醫院服務。對於決定從高雄到屏東服務，他說，因為屏基有專門照顧腦性麻痺病人的勝利之家，這些病友們經常包車到802找他看診，為了讓行動不便的患者與家屬就醫更便利，加上受到屏基院長的請託，決定和太太徐彩如到屏基服務病患。

鄭立智夫婦因為信仰，全家在85年移民至紐西蘭開拓華人教會，隔年在醫學會上碰到後來的恆基榮譽院長、眼科名醫陳雲址，在得知台灣最南端恆春半島眼科的迫切需要，鄭立智決定自掏腰包每年2個月至恆基協助看診。

鄭立智說，直到89年，陳雲址一句「留下來和我一起努力」，讓他和妻子從紐西蘭回到台灣，從「定期支援」到「長期深根」，就這樣開啟了往後20多年的服務。

恆基醫院表示，當時建立恆春半島第一個眼科門診的陳雲址和鄭立智可是恆春半島上唯二的眼科醫師，讓許多民眾從黑暗中重返光明；此外，鄭立智透過偏遠村落眼科衛教工作，建立民眾正確醫療保健觀念，幫助許多鄉親免於眼疾之苦。

恆基指出，鄭立智精湛的醫術專業和親切的態度，讓他在鄉親間有好口碑，家住醫院附近的一名病人，10年前因為白內障給鄭立智開刀，而後重見光明，每每遇到鄭立智夫妻都還是感謝當年讓他能夠「再見光明」。

除了醫療服務以外，大家都叫他「鄭爸爸」的鄭立智對待病人與員工也是充滿關懷。恆基員工就透露，一次鄭立智得知有員工家中急需車輛，卻因沒有能力購買汽車而苦惱，於是二話不說轉贈家中仍能使用的閒置車輛，讓對方深受感動。

恆基表示，鄭立智曾任恆基第20任院，總親力親為的隨著同仁前往山區部落巡迴義診，不遺餘力地照顧、關心著「台灣尾」的獨居老人與弱勢家庭學童。

對於這次獲得第31屆醫療奉獻獎，鄭立智謙稱不足掛齒，不過他還不打算退休，希望用行動讓更多人看到偏鄉的需要，直到有人來接棒，「在接棒者還沒來到以前，棒子我都會緊握在手中。」