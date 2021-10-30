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航安管理新里程碑！ 海事中心暨離岸風場航道VTS啟用

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部長王國材致詞說，明年到後年將規畫會建置新的雷達站、引進大數據，再度強化航安安全。記者曹悅華／攝影
交通部長王國材致詞說，明年到後年將規畫會建置新的雷達站、引進大數據，再度強化航安安全。記者曹悅華／攝影

交通部航港局今天舉行「海事中心暨離岸風場航道VTS（船舶交通管理系統）中心」啟用典禮，其中海事中心整合六個部會、八個單位，共計19個資訊系統，是推動船舶航安管理重要里程碑，更開啟智慧航安新紀元。

交通部長王國材說，台灣海域四面環海，非常複雜，每年有10萬艘船在台灣四周航行，國家能源政策推廣離岸風電，未來畫成風場面積愈來愈大，加上台灣港口愈來愈複雜，同意航港局智慧航安計畫1.0，計畫從從去到2023年。

王國材說，海事中心跟VTS中心都是智慧航安裡面兩個最重要的計畫，海事中心最大功效就是整合，統合各單位船舶監控，預警又是裡面最重要的，還有海難的通報跟應變救援，加強船舶救援的機制，大幅降低海事發生機率。

王國材說，至於VTS中心選在彰化，過去航港局跟能源局談風場，是很嚴肅課題，國家政策是離岸風電，航港局則希望保有港口航行安全跟自由度，過程中非常多討論，最後結論是在彰化風場航道作為VTS中心，既能兼顧國家能源政策，也保有港口運作跟航安監視。

王國材也透露，明年到後年將規畫會建置新的雷達站、引進大數據，再度強化航安安全。此外還有智慧航安2.0，從2024年到2027年，航安因應全世界技術需要，必須與時俱進，交通部會全力支持智慧航安。

航港局長葉協隆說，航港局身為台灣航政機關，依照國際海事組織及相關公約規定，必須提供台灣領海跟周邊海域安全可靠的海上交通服務，因應日益複雜環境跟離岸風電政策，兩年前著手推動智慧航安計畫，今天是展現階段性成果，完成海事中心跟離岸風場航道VTS中心建置。

葉協隆說，藉由整合，改善無法整體應變問題。船舶自動辨識技術科技提升，做到了過去沒辦法做到的船舶監控跟預警。台灣有三大危險海域，分別是富貴角、鵝鑾鼻跟澎湖，海事中心已畫定為警戒區，只要行經附近海域船舶，過於靠近岸際，海事中心會主動發出告警，提醒船舶注意。

此外，葉協隆說，也特別運用在離島客運航線監控上，客船載運相當多旅客，涉及到人民安全，把各大離島航線納入監控範圍，只要有船速異常、偏離航道，就會主動詢問跟關切，及早啟動應變。

葉協隆還說，海巡署、漁業署會強化邊境海域防疫，共同打擊不肖漁船商船不法交換船員的行為，只要有異常接觸，能夠盡早通報，並進行相關查緝工作，把可能防疫破口降到最低。

至於離岸風場航道VTS，葉協隆說，台中、彰化外海一向是船舶進出的重要海域，特別配合離岸風電政策推動，建置中心，希望能夠引導船舶安全有序通過航道，兼顧風場開發跟船舶航行安全，還有即時掌握周邊海域狀態。

國家運輸安全委員會主委楊宏智說，今天見證台灣航運歷史的一刻，航港局2012年開始一直擔任我國海事安全跟監理責任，今天是很重要的起步和里程碑，我國邁出世界尖端行列重要時刻，也是亞洲第一的標竿，以此自豪。

楊宏智說，航港局智慧航安系統可以有效整合，相當不簡單，是國內交通領域很重要創舉，海事中心能做到航安監控、航行預警、海難應變、海事通報等功能，守護經濟發展還有國人安全，大大加強事故預防，降低航行風險，並成為重要資料庫。期許運安會跟航港局基於合作協議的基礎，共同有效推動智慧航安，讓系統發揮更淋漓盡致。

海事中心內部。記者曹悅華／攝影
海事中心內部。記者曹悅華／攝影
海事中心暨離岸風場航道VTS中心今天正式啟用，啟用典禮現場和台中連線。記者曹悅華／攝影
海事中心暨離岸風場航道VTS中心今天正式啟用，啟用典禮現場和台中連線。記者曹悅華／攝影
海事中心暨離岸風場航道VTS中心今天正式啟用。記者曹悅華／攝影
海事中心暨離岸風場航道VTS中心今天正式啟用。記者曹悅華／攝影

航港局 王國材 交通部長

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