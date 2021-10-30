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前交長轟基捷5大難題 林右昌沒回應：已經完整論述

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
對於陳建宇轟基捷5大難題，林右昌沒回應。本報資料照片
對於陳建宇轟基捷5大難題，林右昌沒回應。本報資料照片

交通部前部長陳建宇針對基隆捷運議題質疑是「歹戲拖棚」，並呼籲「部長、市長別再吵了」，曝5大難題，希望讓交通回歸交通，建議立即強化台鐵捷運化功能。基隆市長林右昌發言人沈詠珮表示，林右昌對此沒有回應。市長不會再對捷運個別發言，在議會已經完整論述。

林右昌日前在市議會施政報告表示，基隆捷運的建設講了2、30年，在他任內的推動有幾個重大進展，首先以前是基隆地方自己規畫推動變中央部會交通部規畫推動；第二從一開始輕運量系統透過中央整合協調，升級中運量系統；第三從過去基隆市單獨推動，現在新北市、基隆市合作整併來推動，汐東線和基隆捷運整合；第四對基隆市最困難經費的問題，過去在談基隆捷運基隆市至少要出200億元，現在中央全額支持，這是他任內歷史性的進展。

林右昌日前表示，在交通部推動基隆捷運的構想本來就是分兩階段，南港到八堵先行，八堵到基隆後擴，完全不影響到基隆捷運的推動。

基隆捷運 林右昌 交通部

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