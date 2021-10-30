影／自嘲「遠的要命農場」網友笑翻 福壽山1日起採蘋果

台中市福壽山農場宣布「蘋果採果樂」活動下周一(1日)開跑，有趣的是，活動海報右上角寫著「遠的要命農場」，讓不少網友會心一笑；同樣位於和平區的武陵農場即日起至12月中旬，是全台絕美秘境芳香萬壽菊盛開期，葉子散發類似百香果香氣，空氣中洋溢清甜味道，令遊客陶醉。

福壽山農場表示，農場內採蜜蘋果是每年遊客期待活動之一，今年「2021福壽山農場 蘋果採果樂」活動11月1日起至30日止，每人報名費600元可折抵採果金額。活動可洽福壽山農場官網：https://www.fushoushan.com.tw/news/?mode=data&id=1478&type_id=2242。

特別的是，今年活動海報右上角寫著「全年平均低溫16度，海拔2614公尺，遠的要命農場」，有眼尖網友笑說「真的很遠」，台中市林小姐昨天才與閨蜜一同體驗福壽山農場，林笑說，山區路途真的很遙遠，但看到農場內美麗的楓景和品嘗道地梨山茶，讓她覺得「一切都值得」，回程也買了蜜蘋果當作伴手禮，滿載而歸。

武陵農場現正值芳香萬壽菊花期，武陵農場副場長胡發韜表示，農場內有全台絕美的芳香萬壽菊秘境，即日起到12月上旬都是賞花期，主要分布在農場入口花園意象，有長約200米、高5米的斜坡黃色瀑布花海；另一處是露營區的花海區與管理中心。