前交長重砲基捷 王國材：選擇當有夢、勇於挑戰的政務官

基隆捷運議題爭議不斷，交通部前部長陳建宇在臉書開砲，質疑「歹戲拖棚」，並呼籲「部長、市長別再吵了」，希望讓交通回歸交通，建議立即強化台鐵捷運化功能。對此，交通部長王國材說，政務官有一種沒有夢、保守，有一種是有夢、勇於挑戰，他比較選擇後者。

王國材今天出席「海事中心暨離岸風場航道VTS中心」啟用典禮，會後接受媒體聯訪時表示，政務官有一種沒有夢、保守，有一種是有夢、勇於挑戰，自己比較選擇後者，說不做很容易，做的人比較辛苦，甚至要面臨各種批評。

他說，該做的事情就要做，包括高鐵延伸，基隆捷運都努力完成，未來就看每一段評估，但一定要留下未來可能性。

媒體追問目前和三市談的進度如何，王國材說，三個市的副市長和局長都談過了，路線都沒有問題，台北市長柯文哲這邊將加強溝通，提出意見，「也加強跟他溝通，希望趕快解決」。柯文哲對台北市政很關心，柯文哲所提出問題會趕快釐清，讓等20年的基隆市民有基隆捷運服務。

至於先前在立法院說有意願和柯文哲公開碰面談基隆捷運問題，王國材表示，「還沒跟他談公開見面一事」。

針對基捷議題，陳建宇還說，王國材稱未來八堵站會有轉運站，可以方便基隆市民來此轉乘捷運，「表面看似有理，但實際上卻完全不接地氣」，更不知道基隆市民日常生活、通勤、通學族群移動要抵達目的地，所使用交通運具的誤謬決策。

陳建宇表示，如二階基隆捷運要進入基隆市，不論是否廢除台鐵基隆八堵線，現前存在的五大難題：路廊能否找到、拆遷可否克服、站體設計地點丶機廠位置、乘客量太少等，絕對要解決，解決時間要多久，王國材不能僅以一句「採高架方式設計」進入基隆市，含糊帶過，而不説清楚講明白。

陳建宇說，如能回歸專業，讓交通的還給交通。交通部如能立即強化基隆台北間的「台鐵捷運化」功能，提出完善的捷運化配套措施，讓基隆人民對台鐵的服務滿意度提升，會是一個既有效又省錢的選擇。從部分基隆市民的角度來看，最好是台鐵、基捷都要有，但從國家整體資源最妥適的運用來看，最好的決策一定是二擇一。